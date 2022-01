Riqualificazione giardini del Prolungamento a Savona, Parodi: “Completata entro fine febbraio”

Savona. “Saranno terminati entro la fine di febbraio i lavori di riqualificazione dei giardini del Prolungamento a mare in corso Colombo”. A dirlo l’assessore al verde pubblico del Comune di Savona, Lionello Parodi. Il totale dell’intervento prevede due lotti: uno aperto e ora fruibile, l’altro in fase di completamento.

L’obiettivo del progetto, avviato nel corso della precedente amministrazione Caprioglio, era quello di “definire un modello di intervento innovativo sotto il profilo della sostenibilità ecologica e dell’inclusione sociale”. Lo spazio è infatti pensato non solo per accogliere i bambini e le famiglie, ma anche i giovani e gli anziani in cerca di relax o per fare sport.

La prima parte dei giardini è caratterizzata da un’estesa area con percorsi, panchine, essenze arboree, giochi per bambini, un nuovo impianto di irrigazione e di illuminazione, oltre una nuova pavimentazione; mentre la seconda parte prevede la realizzazione e l’apertura di un pergolato.

L’importo complessivo del progetto è di 710mila euro, i cui costi saranno così suddivisi: 49.700 euro, residui 2019 pagati anno 2020; 35.500 euro, residui 2018 pagati anno 2019; 568mila euro, anno 2020; 56.800 euro, anno 2021. Dei 710mila euro complessivi, il contributo regionale è pari a 568mila euro, con 142mila euro di risorse proprie del Comune di Savona.

“I lavori iniziati con la precedente amministrazione comunale hanno subito dei ritardi, ma ora sono in dirittura di arrivo – commenta l’assessore Parodi -. Al momento stiamo anche valutando di attingere ai fondi del Pnrr per le risorse economiche del progetto”.