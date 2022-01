Rincari bollette, Scaramuzza (Lega): “Ripercussioni negative, il sindaco Russo chieda un confronto al ministro”

Savona. “I rincari delle tariffe energetiche avranno ripercussioni negative anche sugli impianti sportivi e piscine. Gli assessori allo sport di otto città metropolitane hanno scritto al Presidente del Consiglio Draghi per manifestare la loro preoccupazione, cosa farà Savona in in tal senso?”. Lo ha dichiarato l’ex assessore allo sport e capogruppo della Lega al Comune di Savona Maurizio Scaramuzza.

“È vero che le otto realtà in questione sono città metropolitane ma è indubbio che gli impianti savonesi fatichino a lavorare come palesato dalle difficoltà della piscina Zanelli. Chiediamo che l’amministrazione comunale si attivi quanto prima per un confronto con il ministro competente “, ha aggiunto Scaramuzza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Commissario Cittadino della Lega per Salvini Premier Dario Ghezzi: “In questa società ormai priva di valori lo sport e’ fondamentale perché incarna i principi fondamentali dell’educazione civica e la costruzione psicofisica dell’individuo. Oltre alle già precarie condizioni strutturali, come quelle della palestra di Monte Urbano solo per citarne una, ora si aggiungono problematiche economiche che Savona non può e non deve subire.”