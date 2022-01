Rientri dal Capodanno, coda di 12 km sull’A10: disagi anche sull’Aurelia e strade secondarie

Savona. Una domenica 2 gennaio da bollino rosso per la viabilità autostradale con i rientri dal weekend di Capodanno, con molti che, nonostante la situazione Covid e le restrizioni imposte dal decreto governativo, hanno deciso di trascorrere qualche giornata nelle località della riviera savonese.

Come da previsioni, nella prima giornata di “controesodo” del 2022, fin dal primo pomeriggio sono iniziati i disagi alla circolazione viaria: sull’A10 situazione difficile nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona, dove la coda ha raggiunto i 12 km. Code e rallentamenti sono segnalati anche nel tratto tra Andora e Albenga, sempre in direzione levante.

La viabilità autostradale potrebbe subire ulteriori disagi nelle prossime ore e in orario serale, con il tradizionale serpentone di auto incolonnate per il ritorno verso le grandi città. Non mancano criticità anche all’uscita del casello di Finale Ligure, per la presenza del senso unico alternato sulla via di accesso all’autostrada.

Sulla A6 Torino-Savona viene segnalata una coda di 1 km tra Millesimo e bivio A6/A10 in direzione Savona, ma a causa dei lavori.

Traffico rallentato anche sulla A26 Genova-Gravellone Toce per i rientri: ad ora code e forti rallentamenti in particolare nel tratto tra Masone e Ovada, tuttavia è possibile un peggioramento della situazione viaria dal tardo pomeriggio su altre tratte.

Le code in autostrada, come sempre, hanno provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità ordinaria, con diretto riferimento alla via Aurelia lungo le direttrici da ponente a levante: lunghi i tempi di percorrenza e il congestionamento viario andrà ad aumentare nelle prossime ore.

Non sono mancati ingorghi persino in alcune strade secondarie utilizzati dagli automobilisti per bypassare le code autostradali e sull’Aurelia, come avvenuto oggi pomeriggio in via Nazario Sauro a Borgio Verezzi, il collegamento che si congiunge alla frazione finalese di Gorra e a seguire sulla stessa Sp 490 per l’accesso al casello di Finale Ligure.

E passata la giornata di rientri, le previsioni del traffico da parte di Autostrade per l’Italia per domani, lunedì 3 gennaio, parlano solo di lievi disagi sulle tratte autostradali di competenza, grazie ad un alleggerimento dei cantieri in atto con il piano previsto per le festività.

Ora il ponte dell’Epifania sarà il prossimo banco di prova, ma code e rallentamenti non mancheranno…