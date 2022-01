Regione, strutture per minori: giunta autorizza piccoli Comuni a spesa complessiva di 100 mila euro

Regione. La Giunta Regionale ligure, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, ha deliberato di incrementare la dotazione economica dell’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni liguri per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative limitatamente alla quota riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, autorizzando la spesa complessiva di 100.000 euro.

“Abbiamo dato seguito ad un ordine del giorno recentemente approvato in consiglio regionale – dichiara Ilaria Cavo – I piccolissimi Comuni infatti, nonostante il contributo erogato da un precedente provvedimento di Giunta, hanno incontrato notevoli difficoltà nel sostenere le spese di accoglienza in strutture residenziali socioeducative dei minori allontanati dalla famiglia di origine e affidati ai servizi sociali da parte dell’Autorità Giudiziaria”.

“Ringrazio l’assessore Cavo per la sensibilità con cui approccia e tratta i temi più delicati della vita delle persone in difficoltà, e per la capacità di ascoltare le esigenze delle amministrazioni che grazie a lei sanno di avere una figura di riferimento in Regione Liguria”, ha detto Angelo Vaccarezza.