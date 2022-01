Regione, Russo (FdI) propone l’istituzione di ecomusei in Liguria

Liguria. Promuovere, riconoscere e disciplinare da parte della Regione Liguria gli ecomusei sul proprio territorio, strutture finalizzate alla sua tutela e valorizzazione. E’ la proposta di legge della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo presentata oggi.

“Chiedo che la Regione riconosca gli ecomusei liguri: una forma museale territoriale che comprende un’area geograficamente, socialmente ed economicamente omogenea, il cui obiettivo è quello di recuperare, valorizzare e trasmettere, con il coinvolgimento attivo della comunità, la memoria storica, i patrimoni immateriali, le tradizioni locali (saperi e pratiche, lingua, costumi), le forme con cui sono state utilizzate le risorse ambientali e i paesaggi che ne sono derivati”, spiega la consigliera.

“Con questa legge propongo inoltre – aggiunge Russo – di sostenere un lavoro di documentazione e catalogazione, di ricerca scientifica e didattico-educativa, anche in sinergia con la rete dei musei aderenti al Sistema museale della Liguria e con istituti ed enti statali e regionali, e di favorire la collaborazione, lo scambio di esperienze e progettualità con altre realtà ecomuseali e museali, aderendo a reti locali, regionali nazionali ed internazionali, in modo da promuovere l’offerta ecomuseale in Italia e all’estero”.