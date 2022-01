Raddoppio ferroviario, il sindaco Tomatis incontra le categorie agricole: “Pronti a farci portavoce delle loro istanze”

Albenga. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 gennaio, si è svolta una riunione del Tavolo Verde di Albenga convocato dall’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi per discutere il tema dello spostamento a monte della ferrovia.

Erano presenti i presidenti, vicepresidenti e direttori delle tre associazioni di categoria del settore agricolo: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e, per il Comune di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi, il consigliere delegato alla frazione di Bastia Camilla Vio e la parte tecnica con l’ingegner Chiara Vacca e il geometra Graziano Floccia.

I rappresentanti delle associazioni hanno innanzitutto espresso la loro soddisfazione per essere stati ascoltati rappresentando poi, al primo cittadino, le proprie osservazioni sul progetto del raddoppio ferroviario.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Sul tema del raddoppio ferroviario abbiamo voluto ascoltare le osservazioni e le proposte fatte dalle associazioni di categoria del settore agricolo. Ci faremo portavoce delle loro istanze nelle sedi opportune proprio perché riteniamo che il mondo dell’agricoltura rappresenti, per la città di Albenga, una delle realtà economiche ed occupazionali più importanti. Sono anni che si parla di raddoppio ferroviario. Sono state condotte numerose battaglie (anche e soprattutto da parte delle associazioni di categoria) che hanno portato a una modifica dei primi progetti proposti”.

“Il nostro ruolo, in questo momento, è quello di cercare di ottenere tutti i benefici possibili da questa operazione. Per questo, come amministrazione, intendiamo continuare gli incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria non agricole ai fini di raccogliere da loro osservazioni e spunti di riflessioni da rappresentare nelle sedi opportune.”