Quirinale, Toti chiarisce: “Rischio patatrac con Berlusconi, Draghi è la candidatura rifugio”

Liguria. “Se il centrodestra deciderà di ritirare Berlusconi sempre più tardi, è molto probabile che poi, davanti a un’opinione pubblica che giustamente pretende dai grandi elettori e dal Parlamento una scelta rapida in una situazione complessa del Paese, quella di Draghi diventi la candidatura rifugio su cui il Parlamento convergerà perché ha già una maggioranza di governo molto ampia”.

Il presidente Giovanni Toti, che da lunedì prossimo sarà a Roma come “grande elettore” ligure per l’elezione del presidente della Repubblica ma è anche cofondatore di Coraggio Italia, si conferma la voce critica più insistente nel centrodestra: il Cavaliere, dice, rischia davvero di non avere i numeri per farcela. Ed eccolo, quindi, il piano B che nessuno dei suoi alleati vuole dichiarare troppo esplicitamente: far salire al Colle l’attuale premier, opzione che ovviamente porrebbe un altro problema, cioè la casella da riempire a palazzo Chigi.

“Il piano B entra in campo quando il piano A viene abbandonato”, taglia corto il governatore intervistato ad Agorà su Rai3. L’ipotesi di un’intesa trasversale su Draghi, evocata oggi dal suo collega di partito Gaetano Quagliariello sulle colonne della Repubblica, “non è auspicio particolarmente illuminato né una previsione così difficile. Se i leader politici questa settimana avranno tempo di confrontarsi anche su altre opzioni, è più facile che esca qualche altro nome. Se invece si arriverà alla quarta, quinta votazione senza aver trovato una sintesi diversa, è evidente ci sarà il rischio di una bocciatura in aula per Berlusconi“. E a quel punto, secondo Toti, sarebbe abbastanza scontato convergere sul presidente del Consiglio.

Il teatrino delle telefonate con Sgarbi nel ruolo di centralinista non piace al presidente ligure: “Non mi sembra la strada migliore per portare Berlusconi al Quirinale”: E avverte senza tanti giri di parole: “Come dico agli amici del centrodestra che la candidatura di Berlusconi è assolutamente legittima e che, se ci saranno possibilità, noi saremo nella carica di cavalleria che lo porterà al Colle, dall’altra parte dico che, se non verifichiamo bene i numeri e ci accorgiamo troppo tardi di non averli, rischiamo di fare un patatrac abbastanza brutto per tutti noi“. Da Forza Italia e dintorni si difende la legittimità della candidatura, definita invece “irricevibile” da Pd e M5s, portando l’esempio opposto di Romano Prodi: “Ma non è che questo esempio mi rassicuri più di tanto”, osserva Toti ricordando l’esito infausto di quell’operazione sette anni fa.

Intanto l’ex delfino di Berlusconi, se da un lato mette in guardia gli alleati, continua a tessere rapporti verso l’esterno della coalizione: “Parlo con Renzi – ha confermato – ma non solo con Renzi. Io parlo con tutti perché è abbastanza nella mia natura, cerco di evitare la politica per iperbole. Dopo anni in cui la politica delle coalizioni è stata dominata dagli estremi, riprovare a portare una politica più centrale con alcune parole d’ordine tipicamente moderate, che non vuol dire deboli ma pragmatiche, sia un’esigenza mia come lo è di Renzi e di tanti altri leader dello schieramento politico, sia quelli che si vogliono più bene sia quelli che se ne vogliono meno”.