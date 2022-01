Quindici anni fa l’inizio dell’avventura della Rappresentativa U19 LND

Costituita per l’occasione e affidata a Paolo Berrettini, ex commissario tecnico della nazionale italiana under 20, la Rappresentativa di Serie D partecipava nel febbraio 2006 per la prima volta alla competizione viareggina, giunta in quell’anno alla sua 58ª edizione. L’esordio nella Coppa Carnevale registrò il successo per 1-0 contro i messicani del Pumas Unam e poi la vittoria (2-1) contro gli scorbutici svizzeri del Grasshopper, risultati questi vanificati però dalla sconfitta con la Triestina (0-2), che si rivelò decisiva per il proseguo del torneo. I sei punti conquistati, che valsero il piazzamento alle spalle della capolista Triestina, non bastarono, infatti, a centrare il passaggio agli ottavi tra le migliori seconde. Nonostante l’esito sfortunato non mancò di certo la soddisfazione per aver ben figurato al debutto.

Unico ligure a farne parte fu il difensore centrale Matteo Gallotti, classe 1986, che militava nel Sestri Levante proveniente dalla Primavera Samp via Carrarese e Cuneo. Attualmente è ancora in attività e dopo le esperienze a Savona e Vado è uno dei pilastri dell’Asd Pro Savona Calcio in Prima Categoria. La Rappresentativa di Serie D è formata dai migliori talenti under 19 del Campionato. I prospetti più interessanti della categoria si confrontano alla Viareggio Cup con le squadre Primavera dei club professionistici più titolati al mondo. Non è solo una squadra ma è un simbolo, la punta di diamante di un intero movimento, è una formazione che porta sulle sue spalle le speranze di circa 800.000 giovani calciatori dilettanti che vedono in questa squadra un punto di riferimento. E’ un investimento sul futuro del calcio della LND, tutti i convocati infatti sono di proprietà di sodalizi dilettantistici senza alcun prestito dai professionisti.

Ricordo di aver seguito tutte le tre gare sia per la mia lunga militanza in Figc, sia per l’amicizia personale che mi lega al Mister. Berrettini nel 1992 venne chiamato dalla F.I.G.C. a svolgere le mansioni di selezionatore e commissario tecnico delle nazionali minori. Per ben 6 anni è fu il selezionatore nella Nazionale Dilettanti, disputando due Universiadi dove vinse un oro nel 1997. Guidò poi le rappresentative Under 16, Under 17, la Under 19 con cui è divenne campione d’Europa nel 2003, e l’Under 20.

Nel 2004, in occasione della 56ª edizione del Torneo di Viareggio ricevette il Premio Gaetano Scirea per l’attività svolta come selezionatore e soprattutto per avere portato in Italia un titolo che, a livello giovanile, era sempre mancato.