Quiliano, operativo nelle tabaccherie il servizio di rilascio dei certificati anagrafici

Quiliano. Nella mattinata di venerdì 21 gennaio dalle 9 il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, accompagnato dal presidente provinciale Fit Savona, ritirerà il primo certificato anagrafico, rispettivamente presso la rivendita tabacchi numero 1 di via Antonio Porcile 19/21 (in località Quiliano), la rivendita tabacchi numero 3 di via Armando Diaz 32 (a Valleggia) e la rivendita tabacchi numero 9 in via Silvio Torcello 3 (a Pilalunga). Il servizio, che nasce dal partenariato tra la Città di Quiliano e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT), era già stato programmato al 14 gennaio scorso, ma un errore tecnologico di incompatibilità ne impediva l’utilizzo

“A seguito del pronto intervento dei servizi informatici del nostro Ente – spiega il sindaco Isetta – che si sono confrontati con Novares (società dei servizi della FIT), il Ministero dell’Interno e Sogei, è emerso un errore tecnologico di incompatibilità tra l’impianto Novares e la rete ANPR, che conseguentemente impediva il rilascio dei certificati e che è stata risolto in tempi brevissimi”

La Città di Quiliano è infatti la seconda in tutta la Liguria (la prima è stata, dal mese di luglio 2021, Imperia) ad attivare questo rilevante servizio, già operante in un centinaio di Comuni nel territorio italiano. Altri Comuni liguri stanno per attivare il servizio di rilascio dei certificati anagrafici nelle tabaccherie, e potranno quindi avvantaggiarsi del lavoro di test preliminarmente risolto dai tecnici della Città di Quiliano e di Novares, in conseguenza dei recenti aggiornamenti di rete introdotti da Sogei e dal Ministero dell’Interno sull’archivio telematico ANPR.

In questo modo i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere dunque rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti.

Attraverso la stretta e continua collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, con i servizi demografici e informatici della Città di Quiliano, le tabaccherie coinvolte (e che hanno già partecipato al corso online di formazione) sono tre e risultano dislocate a Quiliano, Pilalunga e Valleggia, garantendo la copertura di una vasta area territoriale dell’ente

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate alla FIT sul territorio di Quiliano. In tal modo il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, garantendo cos’ una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Le tabaccherie possono erogare i seguenti certificati della Città di Quiliano: anagrafico di nascita; anagrafico di morte; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia aire; di stato libero; anagrafico di unione civile; di convivenza.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro (IVA compresa). Sempre presso i sopracitati esercizi è altresì attivo il servizio di rilascio dei certificati della Camera di Commercio di Savona.