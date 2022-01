Quiliano, degrado nel quartiere delle Murate: interrogazione della minoranza

Quiliano. Dopo una prima interrogazione discussa in Consiglio comunale sulle criticità e quanto era necessario realizzare per risolvere i problemi del quartiere delle “Murate”, martoriato dalla presenza delle infrastrutture della rete ferroviaria e della superstrada, con uno stato di degrado e di incuria, nuova presa di posizione della minoranza a Quiliano.

“Il sindaco, a chiusura della campagna elettorale, prese formale impegno di risolvere, con una “amministrazione forte in grado di cambiare il passo”, i problemi che da tempo insistono sull’area, impegno ribadito con forza ulteriormente nella risposta in Consiglio comunale a seguito della questione avanzata dal nostro Gruppo consiliare” afferma “Quiliano Domani”.

“Su richiesta dei residenti, oggi, a distanza di 6 mesi dall’interrogazione, siamo nuovamente andati a visitare il quartiere per capire quali interventi siano stati realizzati: nessuna traccia di barriere antirumore e sistemi che limitino le vibrazioni dovuti al passaggio mezzi sulla superstrada e quindi nessun intervento sulla stessa; la luce che era stata sistemata sotto il cavalcavia non c’è più e quindi la zona è nuovamente al buio; rileviamo di nuovo spazzatura cartoni e legni, uno scooter forse abbandonato, e una siringa in terra; sono stati coperti i ferri a nudo dei piloni con materiale cementizio ma ora i lavori si sono fermati e i ponteggi così abbandonati, oltre ad essere inutili, limitano i parcheggi e contribuiscono a dare al quartiere un aspetto ancora più marcato di zona dimenticata; a tutto questo si aggiunge il fatto che l’ultimo evento di dissesto idrogeologico ha portato nuova terra nel corso d’acqua che andrebbe rimossa per consentire una adeguata portata al letto del fiume e la conseguente messa in sicurezza della zona”.

“Chiediamo sindaco di rispondere sulle azioni più opportune che l’amministrazione intenda esercitare relativamente a quanto indicato sullo stato del quartiere cittadino e di rispondere in merito ai singoli punti, sui tempi e sulle modalità di esecuzione

degli interventi in modo certo, sia sull’inizio dei lavori che sulla loro ultimazione” conclude la minoranza.