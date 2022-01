Pubbliche assistenze, è allarme: mancano candidati al servizio civile, il termine scade mercoledì

Liguria. Cercasi candidati per il servizio civile nelle pubbliche assistenze liguri. E’ allarme tra le Croci del nostro territorio quando mancano solo tre giorni alla chiusura del bando nazionale per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in Italia e all’estero.

In Liguria i posti disponibili sono 447 divisi tra 85 sedi Anpas, ma al momento le domande presentate sarebbero appena un centinaio, un quarto rispetto alle necessità. “Gli anni scorsi si presentavano troppe persone ed eravamo costretti a rifiutare candidature – spiega Federico Ursi, responsabile della comunicazione per la Croce Bianca Genovese -. Stiamo cercando di diffondere il più possibile il messaggio perché mercoledì pomeriggio scadono i termini per partecipare al bando e al momento resterebbero molti posti sguarniti”.

COSA VIENE RICHIESTO

L’impegno è pari a 25 ore settimanali e vengono offerti 444 euro di rimborso al mese. I ragazzi del servizio civile verranno impiegati in trasporti ed emergenza sanitaria, recapito farmaci, assistenza, manifestazioni e protezione civile.

I REQUISITI

Avere un’età compresa tra 18 e 28 anni alla data di presentazione della domanda ed essere cittadini italiani o europei o regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

COME FARE

Come fare. Ragazzi e ragazze possono candidarsi entro le ore 14,00 del 26 gennaio 2022 esclusivamente nella modalità online (a questo link) e scegliere la sede preferita. L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite credenziali Spid (o previa richiesta di apposite credenziali al dipartimento per i cittadini europei ed extra europei). Qui il testo completo del bando, qui l’estratto del progetto Liguria.