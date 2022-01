Pubblicato l’aggiornamento dei Protocolli per le attività di calcio professionistico, dilettantistico e giovanile

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale ha ritenuto opportuno per la stagione sportiva 2021-2022 l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da Sars-Cov-2.

Il primo documento si applica ad allenamenti, attività pre-gare e gare in presenza di spettatori del calcio professionistico maschile, Serie A Femminile, Competizioni Primavera 1,2,3 e 4 e arbitri.

Il secondo documento si applica ad allenamenti, attività pre-gare e gare del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il Calcio femminile, il Futsal, il Beach Soccer, Calcio Paralimpico e Sperimentale e agli arbitri di tutte le relative categorie), agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale non diversamente disciplinato da altro Protocollo FIGC.Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, in condivisione con il Presidente Federale, attraverso il Comunicato Ufficiale N. 101 del 10/01/2022 ha inoltre disposto la sospensione fino al 30 gennaio 2022 delle seguenti attività:

– Campionati e Tornei agonistici di Settore Giovanile e Scolastico a carattere Regionale, Provinciale e territoriale la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare di recupero programmate;

– Tornei e attività di base la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti;

– Campionati Nazionali Femminili Under 17 e Under 15;

– Tornei Nazionali Giovanili U13 Pro e U14 Pro;

– Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS: Raduni di Selezioni Territoriali U15 Femminili, attività presso i Centri Federali Territoriali (CFT), attività presso le Aree di Sviluppo Territoriale (AST), incontri di formazione e informazione in presenza, manifestazioni ed eventi pubblici;

– Tornei organizzati da Società (ivi compresi i Tornei già autorizzati o in fase di autorizzazione); Gare amichevoli di Settore Giovanile e Scolastico organizzate da Società;

– Raduni di Selezione organizzati da Società preventivamente autorizzate;

– Open Day organizzati da Società.

Si conferma infine che le attività di allenamento dei tesserati presso le Società di appartenenza sono consentite nel rispetto dei decreti governativi e dei protocolli vigenti. Tutte le attività di supporto e di formazione alle società direttamente svolte dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso le proprie strutture centrali e periferiche continueranno nel periodo suindicato in modalità da remoto tramite l’utilizzo delle piattaforme digitali dedicate.