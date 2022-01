Proroga iscrizioni anno scolastico, Lega Savona in aiuto alle famiglie

Savona. Il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 è stato prorogato alle ore 20 del 4 febbraio 2022. A comunicarlo il Ministero dell’Istruzione in una nota alle scuole, sottolineando che tale decisione è stata presa in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica.

A questo si aggiunge le difficoltà da parte di chi deve avviare le pratiche necessarie ad iscrivere i propri figli alle scuole: le segreterie possono aiutare inviando al genitore il modulo di iscrizione e rinviandolo direttamente al MIUR. Il problema sostanzialmente è che lo Spid diventa necessario per ogni altra funzione da espletare con la scuola: pagamenti e altro.

Ad oggi è ancora elevato il numero delle famiglie che ancora non le hanno fatte, a causa della mancanza di Spid o CIE, indispensabili per accedere alle piattaforme digitali e certificate nella procedura di iscrizione.

“In considerazione delle numerose richieste che sono pervenute la sezione della Lega di Savona ha deciso di prorogare il servizio completamente gratuito avviato nelle scorse settimane al fine di aiutare quanti abbiano difficoltà nelle iscrizioni on line alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, fino alle ore 20 del 4 febbraio 2022” affermano il commissario cittadino della Lega di Savona Dario Ghezzi e Valentina Mazzieri, responsabile del coordinamento scuola della Lega.

Per informazioni e contatti scrivere ai seguenti indirizzi email: valemazzi75@gmail.com legasezionesavona@gmail.com. oppure rivolgersi alla sezione di Savona della Lega in via Boselli 4/2 (scala sinistra) da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio dalle ore 10 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.