Promozione, la Praese vince 2-0 tra la confusione del Merlo

CERIALE 0 vs PRAESE 2 (19′ Gaggero, 24′ Bruzzone M)

Dopo più di un mese dall’ultimo incontro, torna la Promozione e lo fa mettendo di fronte subito sfide interessanti.

Una di queste è allo stadio Merlo di Ceriale, tra i padroni di casa e la Praese seconda in classifica ad un punto dal Soccer capolista, ma con il fiato sul collo di Serrà Riccò e Voltrese.

Per gli uomini di mister Biolzi si tratta di una partita che permetterebbe, qualora riuscissero a strappare tre punti, di avvicinarsi un po’ di più alla zona playoff. Il tecnico biancoblù ha più volte citato la “Conference League” come metro di paragone, potrebbe essere il momento giusto per fare quello step successivo?

I genovesi, avendo alle calcagna le dirette concorrenti, saranno chiamati a incrementare il proprio bottino di punti per continuare la loro corsa verso la vetta.

Insomma, sta per cominciare una partita ricca di emozioni valevole per l’inizio del girone di ritorno, dove al termine del quale sarà tempo di tirare le somme.

Le formazioni ufficiali:

Ceriale: Ebe, Genduso, Donà, Eretta, Fantoni, Badoino, Monaco, Buonocore, Rocca, Bertolaso, Caneva. A disposizione di mister Biolzi ci sono Breeuwer, Di Fino, Naoui, Farinazzo, Gloria, Secco, Ferrara, Bonifazio, Oses.

Praese: Parodi S, Parodi M, Perego, Valcavi, Raso, Pavone, Bruzzone M, Stabile, Gaggero, Morando, Piroli. A disposizione di mister Carletti ci sono Lepri, Banchieri, Sakaj, Vivarelli, Montenereo, Bruzzone D, Calcagno

L’incontro sarà diretto dalla terna imperiese guidata dal signor Matteo D’Amico, coadiuvato dai signori Mauro Francesco De Pinto e Fabio Fioriello.

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti, inizia Ceriale-Praese!

4′ Primi minuti di gara di studio tra le due formazione, tra i tanti fischi del direttore di gara.

6′ Occasione per gli ospiti: Morando si libera per la conclusione e calcia verso la porta, ma Ebe è attento e fa sua la sfera.

8′ Ancora attento Ebe a rispondere alla conclusione di Bruzzone: genovesi entrati in partita

9′ EBE STREPITOSO IN USCITA! Una sbavatura a centrocampo libera la strada a Gaggero che si avventura tutto solo verso la porta: il portiere locale esce sicuro e salva i suoi per la terza volta in dieci minuti.

11′ Comincia a farsi vedere il Ceriale, cercando la profondità per scardinare l’attenta difesa biancoverde pronta a ripartire.

15′ Primo quarto d’ora trascorso con un canovaccio pressoché equilibrato, ma i genovesi sembrano più precisi nelle giocate.

19′ GAGGERO! IL VANTAGGIO DELLA PRAESE! Questa volta un errore difensivo locale è stato fatale e il numero 9 ospite ha potuto avanzare nuovamente indisturbato verso la porta, stavolta infilando la sfera alle spalle di Ebe.

22′ Prova a rispondere il Ceriale creando un azione atta a servire Rocca in area, ma il numero 9 biancoblu non controlla bene e la difesa recupera

23′ Ancora Rocca cerca la conclusione da posizione defilata: la palla esce di poco alta.

24′ IL RADOPPIO OSPITE! Sugli sviluppi di un cross la palla viene messa in mezzo e, toccata da Bruzzone, finisce in porta. I locali reclamano fuorigioco e l’arbitro va a consultarsi col in guardialinee: la decisione è confermata tra le proteste, è 0-2.

30′ Uno scatenato Biolzi effettua subito 2 cambi per dare una svolta alla partite: Esce Monaco per Bonifazio e Fantoni per Naoui.

40′ Il Ceriale attacca ma in maniera imprecisa, non riuscendo a effettuare l’ultimo passaggio per riaprire l’incontro: Biolzi è su tutte le furie.

42′ Bertolaso cerca la conclusione da fuori ma Parodi la fa sua.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco. La Praese sta vincendo 2-0 contro un Ceriale impreciso e, questa imprecisione, sta facendo andare su tutte le furie Biolzi, Se i locali vorranno riaprire l’incontro servirà un cambio di passo sin dal primo minuto della ripresa.

Secondo tempo

1′ Inizia il secondo tempo senza ulteriori sostituzioni.

3′ Padroni di casa partiti decisamente meglio, sfiorando la rete con la conclusione di Buonocore nel mucchio, finita tuttavia tra le braccia del portiere.

6′ Morando ha la palla del 3-0 ma Ebe si supera ancora è dice di no con un grande intervento: finora la nota migliore della gara del Ceriale.

8′ TRAVERSA DI PIROLI! Stavolta rinvia male il portiere di casa, facendo finire la sfera tra i piedi del numero 11 che prende il montante in pieno.

9′ Si accendono gli animi al Merlo: i locali lamentano il fatto che il direttore di gara non abbia tirato fuori ancora un giallo. Effettivamente, questa conduzione di gara sta innervosendo l’ambiente.

11′ Ecco il primo cartellino dell’incontro: ammonito Stabile sotto un ironico scroscio di applausi del pubblico biancoblù.

13′ Naoui calcia bene da fuori ma risponde prontamente Parodi. Il Ceriale c’è, ma manca la concretezza in zona offensiva.

15′ Biolzi effettua il terzo cambio: dentro l’argentino Oses per Rocca.

19′ Polemiche anche tra le fila genovesi per un calcio di rigore non fischiato per un fallo su Gaggero: il nervosismo persiste al Merlo.

21′ Si sta giocando veramente poco viste le tante interruzioni, ci si aspetta un maxi recupero.

23′ Sostituzione per la Praese: fuori Parodi per Montenero.

26′ Biolzi rileva Genduso per far entrare Ferrara, rientrato dal covid.

27′ Calcia subito in porta l’ex Finale, ma la palla finisce alta.

33′ Ammonito Valcavi che si accascia a terra, scatenando le proteste dagli spalti.

34′ Cambiano insieme Ceriale e Praese: per i locali esce Naoui per Gloria, per gli ospiti entra Calcagno per Gaggero.

36′ Ultimi minuti di gioco vedono il Ceriale tentare in tutti i modi di riaprire la partita, ma la porta genovese sembra stregata e gli ultimi accorgimenti sbagliati stanno indirizzando la gara.

37′ PARODI DICE DI NO A FANTONI! Il colpo di testa del capitano locale viene intercettato dall’estremo difensore, impedendo agli uomini di Biolzi di riaprire la partita.

41′ Fuori Pavone per Banchieri, questo l’altro cambio della Praese.

45′ L’arbitro ha segnalato 5 minuti di recupero.

46′ La gara sta volgendo al termine e il risultato sembra scritto, ma la gestione della gara da parte dell’arbitro farà molto discutere.

49′ Giallo per Banchieri appena entrato per un fallo su Ferrara.

50′ FINISCE QUI! La Praese vince 2-0 ed espugna il Merlo.

Una vittoria importantissima per gli ospiti, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa per l’imprecisione nel concludere e qualche episodio discutibile.

A tutti voi lettori un grazie per averci seguito, buona continuazione.