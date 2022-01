Promozione, il Celle Riviera si congeda da Luca Capurro dopo appena tre partite

“Il Celle Riviera Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con mister Luca Capurro per la gestione della Prima Squadra. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questo periodo, gli augura il meglio per il suo futuro personale e sportivo”.

Termina dunque dopo appena tre incontri l’avventura del tecnico ex Savona con i colori delle “civette”. La squadra ha perso in tutte e tre le occasioni, rimanendo saldamente all’ultimo posto in classifica. La retrocessione sembra ormai una certezza per una formazione che ha conquistato appena due punti.

Luca Capurro aveva preso il testimone dalle mani di mister Massimiliano Ghione, rimasto in società. Fatali, forse, il fatto che le battute d’arresto siano arrivate contro squadre dirette concorrenti per la salvezza – Veloce, Baia Alassio e Bragno – e il passivo monstre del match contro i valbormidesi, che si sono imposti 8 a 0.