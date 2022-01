Promozione “A”: il Bragno esagera contro il Celle Riviera, Legino straripante contro il Via Dell’Acciaio

Savona/Genova. Una sedicesima giornata all’insegna dello spettacolo come da attese. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, giornata che ha sancito il ritorno del Girone A dopo la pausa natalizia e il rinvio di due settimane del primo atto di ritorno causa Covid. Sono state 21 le reti messe a segno complessivamente nei match disputati, di seguito ecco il racconto del sedicesimo turno del campionato di Promozione andato in scena dalle ore 15:00.

Bragno 8-0 Celle Riviera (10’, 31’ Di Martino, 12’, 43’, 55’ Galiano, 21’ Diarra, 75’, 83’ Monni)

I valbormidesi guidati da mister Monte si sono presentati in campo con Binello, Rolla, Saviozzi, Osman, Puglia, Guerra, Diarra, Rizzo, Galiano, Di Martino (C) e L. Negro. A disposizione vi erano N. Negro, Gallo, Leka, Monni, Tubino e Marini.

Gli ospiti allenati da Luca Capurro hanno risposto con Caffieri, Arena, Ujka, Oddera, Curci, A. Cosentino (C), Piccardo, Barreto, Lucignano, Barcellona e Alessio Piombo. In panchina si sono accomodati Delfino, R. Cosentino, Mordeglia, Bruzzone, Murialdo, Baglietto e Favara.

Ceriale 0-2 Praese (20’ Gaggero, 26’ M. Bruzzone)

I padroni di casa sono scesi in campo con Ebe, Genduso, Donà, Eretta, Fantoni, Badoino, Monaco, Buonocore, Rocca, Bertolaso e Caneva. A disposizione vi erano Breeuwer, Di Fino, Naoui, Farinazzo, Gloria, Secco, Ferrara, Bonifazio e Oses.

Gli ospiti invece hanno risposto con Parodi S, Parodi M, Perego, Valcavi, Raso, Pavone, M. Bruzzone, Stabile, Gaggero, Morando e Piroli. In panchina si sono accomodati Lepri, Banchieri, Sakaj, Vivarelli, Montenereo, D. Bruzzone e Calcagno.

Via Dell’Acciaio 2-6 Legino (28’ N. Tobia, 38’, 65’, 83’ Romeo, 69’ Bevegni, 75’ De Simone, 77’, 85’ Anselmo)

I padroni di casa sono scesi in campo con Laganaro, Carta, Baratta, De Simone, Iraci, Oliveros, Lo Stanco, Messina, Mboge, Bevegni (C) e Balayoko. In panchina si sono accomodati Bosio, Gualtieri, Pesce, Bencivegna e Canepa.

Gli ospiti guidati da mister Tobia si sono invece schierati con Illiante, Mollo, Semperboni (C), Balbi, Pollero, Schirru, Dorno, Guarco, Romeo, Del Nero e N. Tobia. A disposizione vi erano Maruca, Aiello, Kertalli, Donna, Mencacci, Xhuri, Garzoglio e Anselmo.

Borzoli 0-3 Voltrese (5’ Cecon, 38’, 44’ Nelli)

I padroni di casa allenati da Enrico Valmati si sono presentati con Cannavò, Libbi, Ravera, Cuman, Bianchino, Sanna, Volpe, Guidotti, Balestrino, Provenzano e Raso. A disposizione vi erano Francini, Pongiluppi, Sacchi, Manca, Sarno, De Vincenzo e Rosati.

Gli ospiti invece hanno risposto con Secondelli, Cecon, Ferrari, Porrata, Garbini (C), Ventura, Molinari, Nelli, Incerti, Matzedda e Moretti. In panchina si sono accomodati Cavanna, Bruno, Burdo, Marquez, Owusu, Donati, Del Cielo, D’Ascoli e Tripi.

Camporosso – Soccer Borghetto [RINVIATA]

Serra Riccò – Baia Alassio [RINVIATA]

Vallescrivia – Golfo Dianese [RINVIATA]

La classifica

È così terminata una sedicesima giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente al campionato di Promozione 2021/2022. All’inizio del girone di ritorno, ecco la classifica:

Praese 33, Voltrese 32, Soccer Borghetto 31*, Serra Riccò 30*, Vallescrivia 26*, Legino 24, Borzoli 22, Ceriale 21, Golfo Dianese 18*, Via Dell’Acciaio 18, Baia Alassio 14**, Bragno 14*, Veloce 9*, Camporosso 6*, Celle Riviera 2.

* Una partita in meno

** Due partite in meno