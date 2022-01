Savona/Genova. Una diciassettesima giornata all’insegna dello spettacolo come da attese. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, giornata che ha sancito il prosieguo delle ostilità in un Girone A davvero frizzante ed avvincente. 18 reti complessive e qualche sorpresa, di seguito ecco il racconto del turno andato in scena dalle ore 15:00.

Soccer Borghetto 2-2 Vallescrivia (15′, 25′ rig. Carparelli, 45′ Bortolai, 90′ Cardini)

I biancorossi guidati da mister Brignoli sono scesi in campo con Vicinanza, Condorelli, Taku, Nardulli, Gagliardo, Pastorino, Carparelli (C), Kacellari, Molina, Auteri e Staltari. A disposizione vi erano Metani, Angelico, Delmonte, Sarangelo, Mandraccia, Piazzai, Soldati, Viola e Serra.

Gli ospiti guidati da Amarotti hanno risposto con Giangrande, Matranga (C), F. Bricchi, Vaccaro, Prestia, Watara, Bortolai, Leto, Cardini, Tosonotti e Pondaco. In panchina si sono accomodari Firpo, Zanovello, Ramos, J. Bricchi, Molon, Mignacco, Durand e Rizzo.

Veloce 1-1 Bragno (14′ rig. Sofia, 90’+2 Galiano)

La Veloce allenata da Ermanno Frumento è scesa in campo con Cerone, Incorvaia, Zecchino, Grasso, Apicella, Di Leo (C), Giguet, Giusto, Sofia, Soto Pesce e Fanelli. In panchina si sono accomodati Barile, Piccone, Bonandin, Palumbo, De Luca, Diana e Scancarello.

I valbormidesi guidati da mister Monte hanno invece risposto con N. Nrgro, Rolla, Bozzo, Osman, Puglia, Guerra, Diarra, Rizzo, Galiano, Di Martino (C) e L. Negro. A disposizione vi erano Binello, Saviozzi, Monni, Tubino, Cerato e Marini.

Baia Alassio 2-1 Camporosso (45′ Danio, 52′ Migliore, 78′ Madafferi)

I padroni di casa gialloneri sono scesi in campo con Toja, Delfino (C), Diaconu, Barone, Bogliolo, Odasso, Gerini, Mangone, Migliore, Giraldi e Danio. In panchina si sono accomodati Dottore, Giannantonio, D’Aprile, Rossi, Tamborino, Di Mari, Vignola, Zouita e Morabito.

Gli ospiti allenati da mister Luci si sono presentati schierando Farsoni, Bacciarelli, Piana, Truisi, Scarfò, Demme, Iezzi (C), Crudo, Siberie, Luci e Giovinazzo. A disposizione vi erano Galata, Fedele, Zito, Madafferi e Rossi.

Celle Riviera 1-3 Serra Riccò (47′ Boccardo, 66′ Lobascio, 70′ Ilardo, 79′ rig. Favara)

I giallorossi allenati da Roberto Nicolò sono scesi in campo con Delfino, Burlando, Barranca, Curci, A. Cosentino (C), Arena, Ujka, Barcellona, Favara, Alessio Piombo e Crovetto. In panchina si sono accomodati Caffieri, Bruzzone, R. Cosentino, Baglietto, Piccardo e Pizzorno.

Gli ospiti hanno risposto con Bulgarelli, Ilardo, Mosca, Noccardo, Robotti, Vigmolo, Stradi, Preti, Lobascio (C), Aprile e Piccarreta. A disposizione di mister Repetti vi erano Sommariva, Vercelli, Struvaldi, Tucci, Fossa, Bixio, Ottolini, Bottari e Martuffo.

Voltrese 2-0 Ceriale (21′ Porrata, 64′ Ferrari)

I padroni di casa si sono presentati con con Secondelli, Cecon, Ferrari, Porrata, Garbini (C), Ventura, Molinari, Moretti, Nelli, Incerti e Matzedda. In panchina si sono accomodati Cavanna, Bruno, Burdo, Marquez, Owusu, D’Ascoli, Del Cielo, Casali e Tripi.

Gli ospiti allenati da mister Biolzi si sono invece schierati con Ebe, Naoui, Donà, Genduso, Ferrara, Badoino, Farinazzo, Buonocore, Rocca, Bonifazio e Caneva. A disposizione vi erano Breeuwer, Di Fino, Maxena, Fantoni, Monaco, Secco, Bertolaso, Gloria e Oses.

Golfo Dianese 0-3 Borzoli (56′ rig. Balestrino, 68′ Volpe, 76′ Provenzano)

I padroni di casa si sono schierati con Bortolini, Poletti, Giorgini, Garibbo, Lufi, Pozzato, Gaggero, Delice, Burdisso (C), Gashi e Mehmetaj. In panchina si sono accomodati Meda, Lamnica, Favale, Pagano, Bertoli, Faccio, El Elimy e Menaouer.

Gli ospiti allenati da Enrico Valmati si sono presentati in campo con Cannavò, Pongiluppi, Ravera, Lerini, Sanna, Ventura (C), Guidotti, Zani, Balestrino, Valenti e Camera. A disposizione vi erano Dagnino, Porotto, Alvarado, Bresciani, Scalzi, Scovenna, Rosati e Raso.

Praese-Via Dell’Acciaio [RINVIATA]

La classifica

È così terminata una diciassettesima giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente al campionato di Promozione 2021/2022. Successivamente al secondo turno del girone di ritorno, ecco la classifica:

Voltrese 35, Praese 33*, Serra Riccò 33*, Soccer Borghetto 32*, Vallescrivia 27*, Borzoli 25, Legino 24, Ceriale 21, Via Dell’Acciaio 18*, Golfo Dianese 18*, Baia Alassio 17**, Bragno 15*, Veloce 10, Camporosso 6*, Celle Riviera 2.

* Una partita in meno

** Due partite in meno