Promozione “A”, il Borzoli schianta la Praese per la gioia del Soccer Borghetto: biancorossi campioni d’inverno

Borghetto Santo Spirito. Soddisfazione e gioia incontenibili. Saranno state sicuramente queste le sensazioni provate dai giocatori e dai vertici societari del Soccer Borghetto, formazione nel pomeriggio di ieri laureatasi campione d’inverno grazie all’assist decisivo fornito dal Borzoli. Alle ore 15:00 infatti era programmato il recupero del match tra la formazione guidata da mister Enrico Valmati e la Praese, gara valida per quindicesima giornata del Girone A del campionato di Promozione.

Una rete di Balestrino e una doppietta di Sanna hanno proiettato i padroni di casa nuovamente a ridosso della zona playoff, un 3-0 che, oltre alla comprensibile gioia personale, ha anche impedito agli avversari di portarsi nuovamente al comando della classifica. A festeggiare il titolo di campione d’inverno è stato dunque il Soccer Borghetto di mister Davide Brignoli, compagine neopromossa pronta a continuare a stupire.

Il tecnico dei biancorossi, in ogni intervista, ha sempre predicato calma indicando nella salvezza l’obiettivo da raggiungere. A questo punto però la squadra del presidente Ferrara sembrerebbe non potersi più nascondere: il girone di ritorno sarà sicuramente duro e ricco di insidie, ma il grande entusiasmo creatosi e lo spumeggiante gioco proposto da Carparelli e compagni permettono di continuare a cullare il sogno. A crederci è ormai una città intera, in lotta per vincere il campionato di Promozione vi sarà fino alla fine anche il Soccer Borghetto.