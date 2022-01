Processo di Due Diligence: Carige nomina Gianni & Origoni advisor legale

Liguria. Banca Carige ha conferito l’incarico di advisor legale allo Studio Gianni & Origoni per supportare l’istituto nella gestione della data room al servizio della due diligence finalizzata alla definizione di un potenziale contratto di acquisizione da parte del Gruppo BPER Banca, della partecipazione di controllo detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

E’ quanto si legge in una nota diramata oggi dall’istituto bancario. La presente comunicazione fa seguito a quanto pubblicato in data 10 gennaio 2022 dal FITD e da BPER, nonché da quanto comunicato da Banca Carige in data 14 gennaio 2022.

Il team dello studio legale Gianni & Origoni che affiancherà la Banca sarà guidato dall’avvocato Antonio Segni.