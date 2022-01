Principio d’incendio su un camion frigo in uscita dall’A10: intervento dei vigili del fuoco

Andora. Serata sfortunata per i mezzi pesanti che transitano nel savonese. Dopo un tir che ha perso il rimorchio in corso Tardy e Benech a Savona, intorno alle 21 disavventura anche per un camion frigo al casello di Andora.

Il veicolo, che trasportava banane ed era appena uscito dall’A10, infatti è stato interessato da un principio di incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e che fortunatamente non ha causato feriti.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi sul posto, dove in poco tempo e senza particolari problemi, i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo e spegnere le fiamme. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’episodio.