Prima Categoria, ultima di andata al Corrent: il live di Carcarese- Andora

LIVE: CARCARESE – ANDORA 0-0

1′ Parte forte la Carcarese, su calcio d’angolo colpo di testa di Revello di poco a lato

Via alla ripresa, ore 15:36

SECONDO TEMPO

47′ Fine primo tempo

46′ Affondo di De Matteis sulla sinistra, respinta la conclusione da vicino di Basso, la sfera arriva a Revello, su cui Duberti è bravo a rispondere

43′ Ammonito Orcino per simulazione

42′ Occasione Carcarese: cross di Croce dalla destra, batti e ribatti in area, Basso a pochi passa calcia di potenza e colpisce la traversa

38′ Giallo per Bianco, duro su Basso in volata

37′ Canaparo ruba il pallone all’Andora sulla trequarti, si accentra e tenta il tiro da fuori, Duberti blocca senza problemi

33′ La Carcarese sembra aver trovato maggior motivazione. Filtrante di Orcino per Basso che è solo davanti a Duberti, ma viene fermato dall’arbitro per un dubbio fuorigioco

29′ Corner di Alò dalla destra, Moresco svetta, ma la sua incornata viene intercetta da Bianco che spazza via

27′ Passaggio all’indietro sbagliato, salva Moresco in scivolata togliendo il pallone dai piedi di Greco in agguato

25′ E’ l’Andora in questa metà di primo tempo ad aver dimostrato più voglia di vincere, nonostante manchino le occasione. I ragazzi di Delfino più aggressivi e meglio piazzati in campo

19′ Su rimessa laterale di Croce, Canaparo calcia di sinistro al volo, palla alta

18′ Serve un’invenzione per sbloccare il risultato di una gara fin qui senza emozioni

11′ Doppio tentativo dalla distanza dell’Andora: ci prova prima Mane e poi Barca, entrambi rimpallati da Revello

10′ Partita che non decolla, tanti errori a centrocampo

5′ La Carcarese scende in campo con un 4-3-3, l’Andora risponde con il 3-4-3

Si parte alle 14:36

PRIMO TEMPO

Carcare. Un lungo e duro mese di stop, ma la Prima Categoria è pronta a ritornare in campo, nonostante il Covid-19. La variante Omicron avrà delle ricadute anche su Carcarese-Andora, diversi infatti gli assenti che non potranno prendere parte alla gara. Ma, come direbbe Manzoni, la federazione ha deciso che il match “sa da fare”.

Si gioca al Candido Corrent, fischio d’inizio ore 14.30, pubblico con super green pass e mascherina Ffp2. La gara si prospetta entusiasmante. Da una parte i biancorossi a punteggio pieno dominano la classifica, dall’altra l’Andora che, dopo un esordio da dimenticare con l’Aurora, ha trovato il ritmo campionato.

Undici i punti che separano le due formazioni: Carcarese a quota 30, con 10 vittorie consecutive; Andora a quota 19 e 4° in classifica, ad un punto dalle rivali Pontelungo e Aurora. Per i ragazzi di Delfino oggi è quindi importante vincere. La Carcarese invece, già campione d’inverno, vuole chiudere il girone di andata imbattuta.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano A., Croce, De Matteis, Moresco, Spozio, Revello, Alò, Orcino, Basso, Volga, Canaparo. A disp.: Briano F., Bonifacino, Brovida, Brignone, Vero, Clemente, Reale, Zizzini, Manti. All. Loris Chiarlone

ANDORA: Duberti, Abbate, Luisi, Bianco, Mane, Avignone, Setti, Barca, Greco, Arrighi, Cutuli. A disp.: Tranchida, Madron, Talladira, Botte, Valero Frias, Stalla, Cortese. All. Delfino

ARBITRO: Filippo Rati di Imperia