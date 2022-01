Prima Categoria: live il match play off tra Speranza e Pra’ FC

Pra’ 0 – Speranza 2 (2′, 74′ Crocetta)

75′ Cham ancora scatenato. Costringe Gatti a spendere un fallo e a beccarsi l’ammonizione. In precedenza, Odescalschi ha mandato un campo Vacca al posto di Gaspari.

74′ Raddoppio Speranza! Conti pesca bene Crocetta in mezzo all’area. L’attaccante è freddo e non lascia scampo a Schepis.

73′ Ingresso super di Cham! Sgroppata sulla fascia destra e cross. Crocetta manca il tap in per poco.

72′ Girgenti manda in campo Cham al posto di Leone.

70′ Limonta si mette in proprio. Salta Cirillo e si invola sulla sinistra. Uno-due e conclusione da posizione defilata sul primo palo. Fradella para a terra.

69′ Bella imbucata dello Speranza, Crocetta si avventa sul pallone e allungandosi riesce ad anticipare Schepis. Il pallone rotola fuori a fianco del palo alla sinistra del portiere.

68′ Caltabiano per Sansone nel Prà

65′ Prà in nove uomini. Intili va via a Marchelli sulla fascia. Trattenuta che provoca il secondo giallo.

58′ Occasione per il Prà. Limonta mette in mezzo per Durante. L’attaccante riceve all’altezza del dischetta ma Sabally riesce a soffiargli il pallone sul più bello.

56′ Momento positivo del Prà, che sta costringendo lo Speranza a giocare in questo frangente una gara di rimessa.

54′ Palla lunga dello Speranza. Schepis scivola in partenza ma riesce comunque a uscire al limite e a mettere la palla fuori.

46′ Si riparte! Durante per Donadini per i padroni di casa.

Secondo tempo

49′ Finisce il primo tempo dopo quattro minuti di recupero.

47′ Conclusione di Limonta parata a terra da Fradella.

46′ Bella azione di forza di Gatto che va via in area a due avversari e serve a rimorchio Di Luca. Tentativo abbondantemente alto.

42′ Sale la tensione seguito di uno scontro di gioco a centrocampo. Seguono spintoni e un parapiglia. Espulsi Ranne dello Speranza e La Rosà S del Prà. Si giocherà 10 vs 10.

38′ Punizione di Donadini calciata con forza verso la porta di Fradella. Il portiere rossoverde respinge di pugno.

34′ Marchelli si aggrappa alla maglia di Intili impedendogli l’attacco all’area palla al piede. Quarto ammonito nelle fila dei genovesi.

19′ Punizione indirizzata verso l’area da Sabally, Crocetta colpisce di testa ma la traiettoria è facile presa di Schepis.

28′ Fallo tattico di Gaspari. Terzo ammonito per il Prà.

27′ Titi scende bene sulla fascia sinistra e mette in mezzo un bel cross teso. Marchelli, ben appostato, libera l’area sventando il pericolo.

24′ Intili riceve nell’area piccola. Si libera del marcatore e scaraventa la palla in rete. L’arbitro annulla segnalandonun fallo dell’attaccante savonese. Sulla ripartenza, fallo duro di La Rosa su Cirillo punito con il cartellino giallo.

23′ Partita equilibrata. Entrambe le squadre mostrano una buona fluidità di manovra.

13′ Giallo a Donadini per proteste. Poco dopo, giallo anche per Conti dello Speranza. Anch’egli sanzionato per proteste.

L’errore sul goal sembra aver fatto perdere certezze alla retroguardia del Prà, spesso in difficoltà in occasione delle incursioni avversarie.

2′ Vantaggio dello Speranza. Dormita colossale del Prà Fc, con Bruni in controllo di palla che si fa soffiare il pallone da Crocetta, portiere poi saltato e palla in rete.

1′ Subito in avanti il Prà FC con Gatto che serve in area Donadini. Tiro da buona posizione abbondantemente alto sulla traversa.

1′ Partiti, Speranza con calzettoni e calzoncini verdi. Maglia verde con linee orizzontali bianche. Maglia nera con pantaloncini e calzettoni bianchi per il Pra’ FC.

Primo tempo

Speranza: 1 Fradella, 2 Cirillo, 3 Titi, 4 Sciutto, 5 Ranne, 6 Orsolini, 7 Leone, 8 Conti, 9 Crocetta, 10 Sabally, 11 Intili. A disp: 12 Selimaj, 13 Sivori, 14 Certomà, 15 16 Frosio, 17 Cham, 18 Boccardo, 19 Greppi. Allenatore: Girgenti.

Prà: 1 Schepis, 2 Gaspari, 3 Sansone, 4 Di Luca, 5 Marchelli, 6 Bruni, 7 Limonta, 8 La Rosà S, 17 Donadini, 10 Gatto, 11 La Rosà P. A disposizione: 12 Angeloni, 13 Caltabiano, 14 Di Placido, 15 Pasquino, 16 Mukaj, 9 Rekaibi, 18 Vacca, 19 Durante, 20 Mancini. Allenatore: Odescalchi.

Genova Pra’. Sfida play off tra lo Speranza, in trasferta al “Ferrando” con il Pra FC.