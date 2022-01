Prima Categoria, la Carcarese ritrova il sorriso con i giovani: goleada al San Filippo Neri

CARCARESE – SAN FILIPPO NERI 7-0 (35’ Brignone, 50’ e 59’ Basso, 62’ e 71’ Brovida, 88’ e 90’ Zizzini)



45’ Triplice fischio

44’ SONO SETTE! Brovida per Zizzini che da posizione defilata insacca e si prende gli applausi del pubblico

43’ GOOOOOL! Zizzini riceve su sospetto fuori gioco e con il mancino segna la sua prima rete del 2022

41’ Ciaccio per Tesoro

38’ Zizzini per Canaparo che davanti a Romano spara alto

37’ Lancio per Zizzini che stoppa, supera il portiere in uscita e calcia in porta dove Velaj salva sulla linea

36’ Esce Fumagalli per Alessi

33’ Aburriga per Principato

31’ Rientro dall’infortunio per Manfredi che prende il posto di Brignone

26’ MANITA! BRignone recupera palla al limite e serve Brovida sul filo del fuorigioco, il quale con il mancino segna la sua doppietta personale e il quinto gol della Carcarese

24’ Ammonito Fumagalli

23’ Volga per Alò

20’ un cambio per parte: Zizzini entra al posto di bomber Basso e Ardoino rileva Halaj

19’ POKER! Dagli 11 metri Brovida spiazza Romano

17’ RIGORE PER LA CARCARESE! Brovida calcia dalla distanza, respinta del portiere, Brovida si rimpossessa del pallone e subisce fallo dallo stesso Romani. Savino indica il dischetto

16’ Revello per Orcino

14’ TRIS! Basso riceve in area da Croce e indirizza sul primo palo. Doppietta per il giovane bomber biancorosso

13’ Corner dalla destra per il San Filippo Neri, incornata di Velaj

12’ Punizione dal limite di Orcino, Brignone tutto solo prova a piazzare di testa, Romano blocca

10’ Esce Gentile per Pirrotta

5’ GOOOOL! Da due passi Basso segna il raddoppio

3’ Alò filtrante per Basso che crossa in mezzo all’area, super salvataggio della difesa giallorossa che allontana il pallone da Brignone in agguato

1’ Alle 15:34 parte la ripresa, un cambio per la Carcarese: De Matteis al posto di Bonifacino

SECONDO TEMPO

47′ Termina il primo tempo

46′ Dal dischetto va Halaj, Briano intuisce e fa suo il pallone, salvando la porta biancorossa

44′ RIGORE PER IL SAN FILIPPO NERI! Contrasto tra Croce e gentile che finisce a terra

35′ GOOOOOOL! Cross di Alò in area, velo di Basso, Brignone a due passi infila il vantaggio biancorosso. Per lui primo gol con la maglia della Carcarese

33′ Ancora Carcarese: Brovida serve dalla destra Alò che di prima intenzione prova a piazzare, ma il suo diagonale finisce sul fondo

32′ Lancio per Basso che controlla il pallone in area liberandosi di due difensori e lascia partire il destro, troppo centrale per intimorire Romano che blocca

26′ Fallo al limite su Brovida da parte di Testa che rischia tantissimo e si prende il cartellino giallo. A battere la punizione va Moresco che calcia di potenza, ma non è preciso, la conclusione si spegne sul fondo

21′ Giallo per Immordino duro su Brignone

20′ Principato tocca corto per Calarco che calcia di poco a lato della porta occupata dalla barriera biancorossa

19′ Grossa ingenuità della Carcarese: Briano raccoglie con le mani il retropassaggio di Bonifacino, punizione per la San Filippo Neri dal vertice dell’area piccola

15′ Carcarese fino a qui padrona del possesso palla, ma poco grintosa

7′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, cross di Basso dalla linea di fondo per Canaparo che in area piccola colpisce ma sotto la pressione di difensori e portiere il quale si impossessa del pallone

4′ Alò tocca corto per Brovida che spara sulla barriera

3′ Punizione da posizione interessante per la Carcarese, guadagnata da Brovida su fallo di Calirco

1′ Si parte alle 14:32

PRIMO TEMPO

Carcare. Via al girone di ritorno per la Prima Categoria che per la Carcarese parte tra le mura amiche, ospite al Corrent il San Filippo Neri.

Una sfida i cui punti in palio sono molto preziosi. I valbormidesi vogliono tornare a vincere per evitare di ridurre ulteriormente la distanza che li separa dalle avversarie. La scorsa domenica, infatti, per la capolista del girone il primo passo falso del campionato: dopo 10 vittorie consecutive, è arrivata la sconfitta contro l’Andora, a causa della quale i punti di vantaggio dalla seconda Aurora sono diventati 7.

Obiettivo diverso, ma comunque importante, per il San Filippo Neri che lotta per uscire dalla zona play out, dove in appena tre punti ci sono cinque squadre. Ma la formazione di Rattalino per ora – Borghetto a parte – è quella messa peggio: occupa infatti il penultimo posto della classifica con 9 punti in totale conquistati nel girone di andata, due in meno rispetto a Oneglia e Carlin’s Boys e tre in meno di Mallare e Altarese.

Vincere oggi dunque per gli ingauni è tanto importante quanto difficile: servirà una vera impresa per battere la Carcarese, squadra tra le più attrezzate del girone e campione d’inverno. Impresa che non è riuscita all’andata, terminata 3 a 1 a favore dei biancorossi. Ma, come si suol dire, la palla è rotonda e tutto può accadere.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano A., Bonifacino, Croce, Orcino, Spozio, Moresco, Alò, Brignone, Basso, Canaparo, Brovida. A disp.: Briano F., De Matteis, Clemente, Manfredi, Revello, Manti, Zizzini, Vero, Volga. All. Loris Chiarlone

SAN FILIPPO NERI: Romano, Immordino, Calarco, Fumagalli, Velaj, Testa, Tesoro, Messina, Halaj, Principato, Gentile. A disp.: Scarlata, Ciaccio, Alessi, Mesiano, Ardoino, Aburriga, Pirrotta.. All. Simone Rattalino

ARBITRO: Luca Savino di Genova