Prima Categoria “B”: il Savona rifila una quaterna al Pra’ (4-1)

Savona-Pra’ 4-1 (18′ Macagno, 26′ Fancellu, 71′ A. Vittori, 81′ Y. Vittori – 44′ Limonta)

Noli. Recupero della dodicesima giornata del campionato provinciale di Prima Categoria, girone “B”. Il Savona affronta il Pra’.

Scenario della sfida è il campo “Mazzucco” di Voze. La tribuna dell’impianto nolese risulta inagibile, la gara si disputa pertanto a porte chiuse.

Il Pro Savona, a 25 punti, vincendo, potrebbe issarsi momentaneamente in testa alla classifica. Dal momento in cui la Sampierdarenese ha scontato il turno di riposo.

I genovesi del Pra’, con 15 punti, si trovano invece a ridosso della zona Play-Out.

Tabellino:

Savona: Rinaldi, Fancellu, Esposito (72′ Kuci, Grandoni, Fonjock, Gallotti, Serhienko, Stefanzl (72′ Di Roccia), Y. Vittori (86′ Rossetti), Macagno, Carro Gainza (62′ A. Vittori)

A disp.: Bresciani, Gavarone, Caroniti, Gamba. All. Balleri

Pra’: Schepis, Gaspari, Larosa, Di Luca, Marchelli, Bruni (70′ Sansone), Limonta, Rejaibi, Di Placido (52′ Donadini), Gatto, Vacca (12′ Murkaj)

A disp.: Bernardini, Caltabiano, Charles, All.

Arbitro: Giacomo Failla (Genova)

Note: Pomeriggio nuvoloso, fondo sintetico in buone condizioni. La partita è a porte chiuse, causa inagibilità delle tribune. Ammoniti: Macagno (S) e Murkaj, Sansone (P). Angoli 3-6.

Inizio dell’incontro ore 15:03.

1′ Il Savona si fa pericoloso in avvio, praticamente a freddo. Il portiere genovese Schepis si supera in due circostanze. Prima su Carro Gainza, quindi dicendo no a Macagno da distanza ravvicinata.

A seguire il Pra’ dimostra una buona intraprendenza. I genovesi pressano alto, stazionando stabilmente per dieci minuti nella metà campo avversaria. In questo frangente Vacca accusa un problema muscolare, venendo rilevato da Markaj.

18′ GOL SAVONA! Seerienkho crossa dalla destra. Macagno svetta a centro area con un perentorio colpo di testa, la palla si infila nell’angolino. 1-0.

20′ Giallo a Macagno (S).

24′ Azione sull’asse Vittori-Macagno. Il primo avvia il contropiede lanciando il secondo in profondità. Questi serve lo stesso Vittori sulla fascia opposta, il quale a quel punto non riesce però a trovare il guizzo.

26′ GOL SAVONA! Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra. Fancellu raccoglie una torre aerea e irrompe sul secondo palo, gonfiando la rete. 2-0.

31′ Macagno converge dalla destra e conclude. Tiro alto mezzo metro.

35′ Iniziativa personale di Limonta per vie centrali. Il portiere biancoblu Rinaldi sventa in uscita bassa.

44′ GOL PRA’! Errore in disimpegno difensivo di Fonjock, che con un passaggio orizzontale passa letteralmente il pallone a Limonta. Il numero sette genovese, tutto solo, non si fa pregare. Stoppa a centro area e trafigge Rinaldi con un tiro rasoterra. 2-1.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Savona vicino al tris, a pochi secondi dal doppio fischio. Schepis salva sotto misura su Vittori.

45’+2 Fine primo tempo: Savona-Pra’ 2-1.

Inizio della ripresa (ore 16:04).

47′ Gatto prova dalla media distanza. Fuori bersaglio.

51′ Savona in attacco. Macagno calcia alto.

65′ Punizione Savona dai venticinque metri. Va Macagno. Centrale, Schepis blocca agevolmente.

71′ GOL SAVONA! Macagno si coordina dal limite, liberando un tiro a mezza altezza. Schepis respinge letteralmente.

Andrea Vittori, peraltro da poco subentrato, da posizione defilata, sfrutta la ribattuta, mettendo il pallone in fondo al sacco.

Nella circostanza il Pra’ protesta, adducendo a una manata ai danni di Gaspari, che rimane a terra. L’arbitro non ravvisa nulla, convalidando la marcatura.

81′ GOL SAVONA! Gli striscioni biancoblù dilagano, in campo aperto. Chiudendo la contesa. La linea difensiva genovese si fa sorprendere. Youri Vittori riceve un lancio dalle retrovie, si invola a rete, ritrovandosi solo davanti a Schepis, senza lasciare scampo al portiere ospite. 4-1.

84′ Il Pra’ prova ad accorciare. Un tiro dalla distanza effettuato da Gatto impegna Rinaldi in una parata plastica.

88′ Ancora il Pra’ in attacco, non alza bandiera bianca. Donadini, staffilata dritto per dritto indirizzata sotto la traversa. Rinaldi si esibisce in un bel tuffo, deviando in angolo.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Savona-Pra’ 4-1.