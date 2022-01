Prima Categoria “B”: Savona a valanga sul Cogoleto (6-0)

Savona-Città di Cogoleto 6-0 (36′, 44′ Y. Vittori, 45+1′ Macagno, 54′ Carro Gainza, 64′ Castagna, 81′ “Aut” Maragliano)

Noli. Tredicesima giornata del campionato provinciale di 1^ a Categoria, girone “B”. La Pro Savona affronta il Città di Cogoleto. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo “Mazzucco” di Voze. Ore 14:30.

Tabellino:

Pro Savona: Rinaldi, Fancellu (57′ G. Balleri), F. Esposito, M. Grandoni, M. Esposito, Kuci, Seerhienko, A. Vittori (69′ Gamba) Y. Vittori (46′ Castagna), Macagno (60′ Rossetti), Carro Gainza

A disp.: Bresciani, Gallotti, Gavarrone, Di Rocca, Stezanzl. All. Macagno

Città di Cogoleto: Perata, Rampanti, Santoro, Dibenedetto (50′ Maraglino), Cogliano, Socchia, Grezzi, A. Cozzi (56′ Menoni), Rebagliati (71′ Iadenza), R. Cozzi, Mastrolilli

A disp.: no portiere, Travi. All. Travi

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Note: Pomeriggio sereno variabile. Angoli 3-1. Al 45’+1 espulso Cogliano (C) per somma di ammonizioni.. Spettatori 80 circa.

Webcronaca (LIVE):

8′ Il Cogoleto si dimostra in avvio ordinato e discretamente intraprendere. Un tiro effettuato da Socchia termina a lato.

Dalla parte opposta, Macagno conclude debolmente fra le braccia del portiere Perata.

15′ Ammonito Cogliano (CdC).

Trascorsi i primi venti minuti. Il Savona tiene maggiormente in mano il pallino del gioco, cercando tuttavia passaggi per lo più in orizzontale. Il Città di Cogoleto attende guardingo, senza disdegnare qualche sortita offensiva.

25′ Savona a un passo dal vantaggio. Doppio legno. Andrea Vittori smarca Carro Gainza. Nei pressi nei pressi del vertice destro dell’area piccola, questi elude un avversario con un “sombrero”. Il tiro dritto per dritto si stampa sul palo. Macagno sotto misura, sulla respinta, coglie la traversa piena in spaccata.

35′ Youri Vittori impegna Perata dalla media distanza. Il portiere ospite respinge lateralmente.

36′ GOL SAVONA! Cross dalla destra. Y. Vittori anticipa il difensore e con una zampata sotto porta mette il pallone alle spalle di Perata. 1-0.

38′ Una sbavatura di Dibendetto. Macagno indugia troppo, provando un dribbling di troppo e perde l’attimo. La palla, in seconda istanza, sopraggiunge nuovamente allo stesso Macagno. Il suo tiro, col sinistro, finisce fuori di un metro abbondante.

41′ Occasione Savona. Cross basso dalla destra. Macagno, da due metri, si divora il gol. Mandando alto.

44′ GOL SAVONA! Macagno sgroppa sulla fascia sinistra e serve a centro area Vittori. L’attaccante biancoblu, da due passi, deve solo depositate il pallone un rete. 2-0.

45+1 Rigore Savona. Cogliano, già ammonito, sbilancia Macagno in area venendo espulso per doppio giallo. Potrebbe essere l’episodio cardine della partita.

45’+1 GOL SAVONA! Macagno sbaglia dagli undici metri Macagno, facendosi parare il tiro di piede da Perata. Sulle respinta, però ribatte però in fondo al sacco. 3-0.

45’+2 Fine primo tempo: Pro Savona-Città di Cogoleto 3-0.

Inizio secondo tempo ore 15:29.

53′ GOL SAVONA! Macagno raccoglie un lancio delle retrovie, scattando sul filo del fuorigioco. Si presenta a tu per tu con Perata; elude la sua uscita con un tocco di punta e grazie al medesimo passa a Carro Gainza, il quale appoggia a porta vuota. 4-0.

55′ Occasione Savona. Macagno fa perdere nuovamente i radar all’ormai scoraggiata difesa genovese. Il suo pallonetto, ad anticipare sempre il portiere in uscita, si infrange sulla parte esterna del palo.

63′ Cross col contagiri effettuato da Esposito a sinistra. Rossetti, appena entrato in torsione aerea manda a lato di un metro.

65′ GOL SAVONA! Anche Castagna, rientrato da un infortunio, trova la soddisfazione personale. L’attaccante scatta in profondità (probabilmente in fuorigioco che l’arbitro, senza l’ausilio del guardalinee, non ravvisa), trafiggendo per la quinta volta l’incolpevole Perata. 5-0.

70′ Il Cogoleto, in emergenza e inferiorità numerica, con tre cambi effettuati completa di fatto i cambi possibili. In panchina resta a disposizione mister Travi, all’occorrenza messo in distinta.

81′ GOL SAVONA! Il pallone finisce dentro, al termine di un “flipper” e una serie di carambole. L’ultimo tocco, un’autorete pare del difensore Maragliano.

83′ Cogoleto in attacco. Bresciani si guadagna anch’egli la pagnotta, chiudendo di piede su tiro rasoterra di Grezzi.

90′ Fischio finale: Pro Savona-Città di Cogoleto 6-0.