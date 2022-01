Il Savona, fermo per il turno di riposo, si è visto nuovamente raggiungere in vetta dalla Sampierdarenese, vittoriosa sul campo del fanalino di coda Fegino per 5 a 0. Le reti dei genovesi sono state siglate da Chiarabini (doppietta), Morani, Parodi e Zini.

Così in campo la Sampierdarenese: Lo Vecchio, De Moro, Cornero, Percivale, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Gesi, Costa, Gallo. A disposizione: Pittaluga, Firrarello, Camoirano, Musiari, Parodi, Cadenasso, Zini. Allenatore: Pittaluga R. Il Fegino ha risposto con Botticelli, Cesario, Rissotto, Bruzzone, Marcenaro, Lubello, Orgiana, Lebole, Piana, Signoretti, Mela. A disposizione di mister Napoli c’erano Venturini, Parodi, Mazzarini e Liuzzi.

Aggiusta ulteriormente la propria classifica la Vadese, che supera 2 a 0 (Ninivaggi e Piu) la Pro Pontedecimo in trasferta. Saltarelli ha puntato dal primo minuto su Provato, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta, Signori, Uruci, Mandaliti, Piu, Salis, Ninivaggi. In panchina, Tregambe, Brondo, Cavalleri, Leskaj, Brando, Tatti e Tona. Pro Pontedecimo in campo con Pelizza, Beqiri, Raganini, Mazzarello, Dellepiane, Balestrero, Micalizzi, Ferretti, Riva, Pasti, Raschella. A disposizione: Corsini, Pastorino M, Ndrio, Friscione, Lagostena, Gagliano, Fravega, Bui. Allenatore: Danovaro.

Scatto play off per lo Speranza, che grazie a Intili a dieci minuti dalla fine supera 0 a 1 la Vecchiaudace Campomorone. Davide Girgenti ha iniziato la gara con il seguente schieramento: Fradella, Cirillo, Titi, Sciutto, Ranne, Orsolini, Leone, Cham, Crocetta, Sabally, Di Nardo. Fuori dal primo minuto Selimaj, Manassero, Greppi, Frosio, Sivori, Intili e Boccardo.

Fallisce l’appuntamento con la vittoria il Quiliano&Valleggia, che si fa dunque scavalcare in classifica dallo stesso Speranza. Contro il San Cipriano, la partita è terminata 3 a 2 in favore dei genovesi. A nulla sono valse le reti quilianesi di Carocci e Fabbretti. I genovesi sono andati a segno con Olanda, doppietta, e Vargiu.

Calcio, Prima Categoria: Letimbro vs Campese

Q&V: Cambone, Fiori, La Piana, Crivello, Fabbretti, Russo, Vezzolla, Ottonello, Bazzano, Paggi, Carocci. A disposizione: Bruzzone, Massa, Armellino, Piccaluga, Ymeri, Rankoth, Perrone, Intili. Allenatore: Ferraro. San Cipriano: Carbone, P. Montecucco, Sigona, Guida, Merlo, Vargiu, Vicini, Olanda, Vulpes, Lipani, Rosasco (. A disposizione.: Semino, Sessa, El Ataki, Lalli, Villa. Allenatore: Siri.

Niente da fare per la Letimbro, che perde 3 a 1 (Molinari) in casa contro la Campese. Mister Oliva ha optato per il seguente assetto: Calcagno, Penna, Giusto, Valdora, Rossetti, Frumento, Molinari, Murialdo, Siccardi, Pescio, Vario. A disposizione: Giacchello, Mellogno, Gallione, Calabrò, Albanese, Fidaleo, Micheletti, Pelosin, Belmonte.

Pesantissimo il passivo rimediato dal Città di Cogoleto del mister varazzino Francesco Travi. Il Pra FC si è imposto 7 a 3. I tre goal che non sono valsi però per muovere la classifica sono stati realizzati da Rebagliati, Cozzi e Menoni. Città di Cogoleto: Perata, Mastrolilli, Siri, Caviglia, Maragliano, Socchia, Cozzi A, Cozzi R, Rebagliati, Menoni, Iadanza. A disposizione: Santoro, Cogliano, Rampanti.

Classifica dopo dodici giornate: Sampierdarenese e Savona 28; San Cipriano 24; Campese 22; Speranza 20; Quiliano&Valleggia 19; Vadese e Pra FC 18; Pro Pontedecimo 14; Letimbro 13; Vecchiaudace 12; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.