Prima Categoria “B”: in campo il big match tra Quiliano&Valleggia e Vadese: segui la cronaca in diretta della sfida

Risultato: Quiliano&Valleggia 0-1 Vadese (37’ Piu) [Live]

Quiliano. Oggi allo stadio Andrea Picasso va in scena uno dei match di cartello della quattordicesima giornata di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi sono Quiliano&Valleggia e Vadese, una gara che mette di fronte due ottime formazioni capaci di far divertire le proprie tifoserie e di divertirsi grazie ad un gioco propositivo e spumeggiante.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da mister Ferraro scendono in campo con Cambone, La Piana, Carocci, Buffo, Rebizzo, Russo, Vezzolla, Magnani, Perrone, Fabbretti (C) e Bazzano. In panchina si accomodano Bruzzone, Fiori, Crivello, Armellino, Massa, Ymeri, Intili, Paggi e Ottonello.

Gli ospiti guidati da mister Tony Saltarelli rispondono invece con Provato, Crocilla, D’Anna, Scimeni, Suetta (C), Leskaj, Uruci, Signori, Piu, Salis e Ninivaggi. A disposizione ci sono Tregambe, Appice, Cavalleri, Brondo, Marchi, Tatti, Brando e Tona.

Arbitro della sfida è il signor Daniel Vergani della sezione di Savona.

La cronaca

Alle 14:34 il direttore di gara comanda l’inizio delle ostilità con entrambe le squadre che si dimostrano immediatamente propositive.

All’8’ è la Vadese a rendersi subito pericolosissima. Salis di testa anticipa tutti indirizzando un ottimo tentativo verso la porta difesa da Cambone, ma il pallone termina sopra la traversa.

Al 15’ Buffo compie un intervento duro ai danni di un avversario e l’arbitro non ha dubbi: è a suo indirizzo il primo cartellino giallo del match.

Al 20’ sono ancora ospiti a cercare la via della rete. Salis prova a sfruttare al meglio l’ottimo suggerimento arrivatogli senza però riuscire portare in vantaggio i suoi: altro brivido per il Quiliano&Valleggia!

Al 27’ ecco un’occasione enorme per i padroni di casa. Gli uomini di Ferraro con una splendida azione manovrata riescono a liberare Carocci il quale scarica per un compagno anticipato da Salis che, per spazzare, scheggia la traversa della porta difesa da Provato: Q&V vicinissimo al vantaggio!

Al 32’ è ancora la Vadese a spingere. Piu a tu per tu con Cambone esalta i riflessi dell’estremo difensore avversario, ma il direttore di gara ferma tutto: numero 9 azzurrogranata pizzicato in offside.

Al 34’ incredibile occasione per il Quiliano&Valleggia. Perrone irrompe in area di rigore e tenta di servire un compagno libero al centro dell’area piccola: spazza la difesa azzurrogranata, che brivido!

Al 37’ ecco la rete del vantaggio. Piu svetta di testa approfittando di un’eccessiva libertà concessagli dai difensori avversari battendo un incolpevole Cambone: è 0-1 Vadese al Picasso!

Al 38’ Salis, probabilmente tradito dalla foga del momento, compie un intervento che costringe l’arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo del match.

Termina così 0-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo frizzante e divertente, una prima frazione al momento decisa dal cinismo sotto porta di Piu. L’impressione però è che la sfida sia tutt’altro che decisa, i secondi 45’ saranno sicuramente spettacolari.

Alle 15:31 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici presentato ad inizio gara.

Al 3’ grandissima chance per la Vadese. Leskaj calcia debolmente verso la porta costringendo comunque Cambone a distendersi per deviare il suo tentativo, poi Piu manca incredibilmente l’appuntamento con il tap-in vincente mettendola sul fondo: altro brivido per i padroni di casa.

Al 6’ mister Ferraro opta per operare la prima sostituzione del match con Crivello che prende il posto di Rebizzo.

Al 7’ ecco una doppia occasione. Magnani prova a calciare dal limite dell’area, ma il suo tentativo ostacolato da un difensore lancia la ripartenza in contropiede della formazione di mister Saltarelli con Leskaj che, da fuori, sfiora il palo alla sinistra del portiere avversario: è spettacolo al Picasso!

Al 14’ è nuovamente il Quiliano&Valleggia a cambiare qualcosa: dentro Fiori, fuori Bazzano, mister Ferraro vara il 4-3-3.

Al 15’ il neo entrato Crivello prova a sorprendere provato dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina debole tra le braccia dell’estremo difensore azzurrogranata.

Al 16’ l’arbitro mostra un’ammonizione all’indirizzo di Perrone (Q&V).

Al 18’ anche mister Saltarelli opta per una sostituzione con Tona che preleva uno stanco Ninivaggi.

Al 21’ il direttore di gara sanziona anche Fiori (Q&V) con un cartellino giallo.

Al 24’ ecco la possibile svolta del match. Salis compie un fallo tattico per spezzare una possibile ripartenza del Quiliano&Valleggia, un intervento che però gli costa il secondo cartellino giallo della sfida al suo indirizzo: Vadese in 10 uomini!

Al 25’ anche Uruci (Vadese) viene ammonito per proteste.

Al 27’ Magnani compie un intervento irregolare e l’arbitro sceglie di iscriverlo alla lista dei cattivi: cartellino giallo anche per lui.

Al 28’ mister Ferraro sceglie di sostituire proprio il numero 8 per favorire l’ingresso di Paggi.

Al 29’ grande occasione per Carocci il quale, servito splendidamente da Crivello, a giro sfiora soltanto lo specchio della porta difesa da Provato, pallone fuori, ottima chance per i padroni di casa.

Al 30’ mister Saltarelli opta per un cambio con Brando in campo al posto di un acciaccato Crocilla.

Al 31’ è nuovamente Carocci a cercare la via della rete, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 33’ ecco un altro colpa di scena al Picasso. Uruci rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 9 tra le proteste: si innervosisce la sfida, Vadese in 9!

Al 37’ mister Ferraro cerca il gol del pareggio giocandosi la carta Intili al posto di uno stremato Vezzolla.

Al 41’ clamorosa occasione per il Quiliano&Valleggia. I padroni di casa riescono h

Al 42’ sono ancora i padroni di casa ad operare una sostituzione: fuori Crivello (infortunato), dentro Ottonello.

Al 45’ clamoroso al Picasso. Piu cede al nervosismo lasciando i suoi addirittura in 8: cartellino rosso anche per lui!

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al termine di essi il forcing del Quiliano&Valleggia non ottiene però gli effetti sperati.

Finisce così 0-1 per la Vadese una sfida diventata oltremodo nervosa soprattutto nella seconda frazione, un match divertente viziato però dalle espulsioni rimediate dai giocatori della Vadese. Alla fine sono stati proprio gli azzurogranata a spuntarla, una prova di tenacia che permette alla formazione di mister Saltarelli di continuare ad inseguire la zona playoff.