Prima Categoria “B”: al Quiliano&Valleggia non riesce la rimonta col San Cipriano (2-3)

Quiliano&Valleggia-San Cipriano 2-3 (65′ Carocci, 68′ “Rig” Fabbretti – 28′ Olanda, 38′ Vargiu, 61′ “Rig” Olanda)

Quiliano. Tredicesima giornata del campionato provinciale di Prima Categoria, girone “B”. Il Quiliano ospita il S. Cipriano. Inizio questo pomeriggio al campo “Picasso”, ore 14:30.

I padroni di casa, a 19 punti, si trovano a ridosso della zona Play-Off. Gli ospiti genovesi, con 21 punti, due lunghezze avanti al terzo posto in classifica.

Negli anticipi della mattinata si sono riscontrati i seguenti risultati Pontedecimo-Vadese 0-2, Pra’-Città di Cogoleto 7-3, Fegino-Sampierdarenese 0-5, Vecchiaudace-Speranza 0-1. Il Savona riposa.

Tabellino:

Q&V: Cambone, Fiori, La Piana, Crivello, Fabbretti, Russo, Vezzolla, Ottonello (62′ Perrone), Bazzano, Paggi (56′ Intili), Carocci

Bruzzone, Massa, Armellino, Piccaluga, Ymeri, Rankoth. All. Ferraro

S. Cipriano: Carbone, P. Montecucco, Sigona, Guida, Merlo, Vargiu, Vicini, Olanda, Vulpes (60′ Lalli), Lipani, Rosasco (76′ Villa)

A disp.: Semino, Sessa, El Ataki. All. Siri

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Note: Pomeriggio fresco, clima sereno variabile. Ammoniti: Vulpes, Merlo, Guida, Montecucco, Lipani (S). Angoli 4-4. Spettatori 80 circa.

Webcronaca (LIVE):

L’incontro prende inizio alle ore 14:32.

7′ Vulpes si incunea in area e cade a terra, venendo ammonito per simulazione.

14′ Contropiede San Cipriano 3 vs 2. La difesa quilianese sbroglia. Il tiro di Olanda sulla respinta finisce alto.

Trascorso i primi venti minuti, nulla di realmente significativo da segnalare. Partita equilibrata e fisica, giocata soprattutto sulle seconde palle.

23′ Punizione Quiliano dalla fascia destra. Russo stoppa a centro area. La sua girata, masticata, si spegne sul fondo.

Dalla parte opposta, due giri di lancette più tardi. Prezioso intervento in ripiegamento difensivo di Fiori.

26′ Gialla a Merlo (S).

28′ GOL SAN CIPRIANO! Cross col contagiri di Sigona dalla fascia sinistra. Russo sovrasta l’attaccante avversario. Olanda si avventa sulla respinta, avanza con destrezza e trafigge Cambone grazie a un preciso tiro in diagonale. 0-1.

30′ San Cipriano ancora in avanti.

Olanda serve Vulpes sulla sinistra. Il tiro dell’attaccante ospite, da posizione decentrata, è scivolato.

32′ Angolo S. Cipriano dalla sinistra. Messo fuori da un difensore locale. Sigona calca dal limite a botta sicura. Fiori mura. Vulpes conclude quindi debolmente fra le braccia di Cambone.

35′ San Cipriano vicino al raddoppio. Olanda sguizza ancora sulla destra e serve al centro, eludendo l’uscita del portiere locale Cambone.

Fiori è decisivo, in anticipo da ultimo uomo su Vulpes, a porta ormai sguarnita.

38′ GOL SAN CIPRIANO! Corner dalla sinistra, indirizzato verso il limite dell’area piccola.

Cambone esce a vuoto. Vergiu stacca insieme a Crivello. In presa diretta non si è riuscito ben capire se l’ultimo tocco, quello determinante, sia stato del difensore locale (Crivello) o del giocatore genovese (Vergiu). La sostanza, ad ogni modo, non cambia. 0-2.

42′ Occasione Quiliano&Valleggia. Vezzolla avanza caparbiamente per vie centrali e scarica a sinistra, premiando la sovrapposizione dell’ala Carocci. Pallone messo in mezzo, che Bazzano devia sotto misura. Sigona salva in acrobazia sulla linea, a portiere ormai battuto.

45′ Due minuti di recupero.

45’+1 Opportunità San Cipriano.

Splendida palla in verticale di Olanda a servire Vulpes. L’attaccante bianco celeste, solo davanti a Cambone, spreca aprendo troppo il piattone.

45’+2 Fine primo tempo: Quiliano& Valleggia-San Cipriano 0-2.

Inizio secondo tempo, ore 15:32.

47′ Occasione San Cipriano. Triangolazione rifinita da Vicini. Il giocatore libera una staffilata dal limite. Cambone, in tuffo, devia sopra la traversa.

53′ Fabbretti serve Vezzolla sulla trequarti. Tiro dritto per dritto. Guida mura in scivolata.

56′ Un Quiliano&Valleggia intraprendere, prova a rientrare in partita. Vezzolla avanza centralmente, il suo sinistro fa la barba al palo.

61′ Rigore San Cipriano.

Olanda lancia Rosasco a sinistra. Questi, pur trovandosi in evidente fuorigioco, converge verso l’area, venendo ostacolato fallosamente da Vezzolla. L’arbitro, senza l’ausilio di un guardalinee, non riesce a cogliere la posizione di off-side. Indicando pertanto gli undici metri.

61′ GOL SAN CIPRIANO! Dal dischetto Olanda è implacabile, spiazzando Cambone. Palla a destra, portiere dalla parte opposta. 0-3.

65′ GOL QUILIANO &VALLEGGIA. Punizione dei venticinque metri, posizione leggermente decentrata a destra. Il sinistro di Carocci sorprende il portiere genovese Carbone. La palla si infila nell’angolo basso. 1-3.

67′ Rigore Quiliano.

Perrone, entrato da poco, viene toccato in area e si guadagna a massima punizione.

68′ GOL QUILIANO&VALLEGGIA! Fabbretti trasforma con freddazza il penalty, riaprendo la gara. 2-3.

Il Quiliano si rivitalizza. Il San Cipriano, che dal canto suo pensava o sperava di aver chiuso la pratica, si fa ora nervoso. Ammoniti in successione i difensori Guida, Monteucco e Lipani.

82′ Quiliano&Valleggia a un passo dal pareggio.

Fabbretti serve il taglio di Perrone. L’attaccante locale supera il portiere Carbone con un pallonetto. I tifosi di casa si alzano in piedi, già pronti a esultare.

Guida, con una spettacolare quanto provvidenziale acrobazia, strozza l’urlo in gola, togliendo il pallone sulla riga di porta.

85′ Opportunità San Cipriano dall’altra parte del campo.

Villa sul fondo destro elude un difensore, rientra verso l’interno e calcia. Il suo tiro sibila un palmo dall’incrocio.

87′ Perrone tenta un destro a giro, non trovando tuttavia il corretto impatto. Fuori bersaglio.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+3 Il portiere Carbone genovese resta a terra a seguito di un’uscita alta. Il recupero verrà verosimilmente ulteriormente dilatato.

90’+6 Fischio finale: Quiliano&Valleggia-San Cipriano 2-3.