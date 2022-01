Polisportiva del Finale, i risultati della “Maratona di beneficienza” di Capodanno

Il 1° gennaio, per dare il benvenuto al nuovo anno e promuovere la raccolta fondi per l’acquisto dei tre defibrillatori di cui ha necessità la nostra Polisportiva del Finale, i ragazzi della sezione Only Kettlebell si sono gettati in un’impresa che oseremmo definire eroica, agli occhi di noi umili mortali:

Nel primo pomeriggio, sotto l’albero di luminarie che ha illuminato per tutto il periodo natalizio piazza Vittorio Emanuele II ed il famoso Arco di Spagna che la sovrasta, i ragazzi hanno sollevato per ben 2022 volte le ghirie, ovvero l’attrezzo ginnico caratterizzante della loro attività sportiva.

Questo attrezzo, consistente in un peso di forma sferica con una maniglia con il quale effettuare slanci in ripetizione; il suo peso può essere davvero notevole, nonostante le ridotte dimensioni e variare di molti chili. Si hanno ghirie da 8, 16, 24 e perfino 32 chili.

E se adesso state pensando che i 2022 sollevamenti siano stati fatti in totale, dal gruppo di tutti gli atleti, vi sbagliate di grosso, perchè alcuni dei nostri atleti, tra cui Coach Christian Borghello e Alice Dorotea Colella hanno realizzato ben 2022 sollevamenti a testa!

Ecco cosa sono capaci di fare coloro che fanno parte della Polisportiva del Finale, per sostenere la propria associazione! Un plauso ai nostri eroi!

Ma, il lavoro da fare è ancora tanto, e se qualcuno volesse ancora contribuire, resta attiva la nostra raccolta fondi online che potete trovare a questo link.

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto!!