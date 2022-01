Pnrr, l’assessore Benveduti: “Opportunità per ricerca, turismo sostenibile e imprenditoria femminile”

Liguria. Inviata l’edizione speciale di gennaio della newsletter “Radar PNRR – Sviluppo economico”, la task force avviata dal dipartimento delle attività produttive di Regione Liguria per orientare i soggetti liguri, pubblici o privati, all’utilizzo delle possibilità di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il PNRR è un condimento su una pietanza potenzialmente invitante, che non dobbiamo sprecare inutilmente – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Per questo, prosegue senza sosta la nostra azione di monitoraggio per aiutare le imprese, le associazioni categoria e tutti gli stakeholder del territorio ad intercettare le risorse disponibili”.

In questo numero, oltre alle risorse già a disposizione dei piani di intervento della transizione 4.0, dell’internazionalizzazione, dei contratti di sviluppo e delle start up, trovano spazio le nuove possibilità di sostegno per favorire la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, per supportare i ricercatori nello sviluppo delle competenze e per potenziare il turismo sostenibile.

“L’invito, per chi non lo avesse ancora fatto – conclude Benveduti – è di iscriversi al servizio di newsletter, che vuole riepilogare nei settori di nostra competenza i bandi attivati, sia come PNRR che come attività ordinaria dello Stato, per non perdere nemmeno un’opportunità di sviluppo della propria attività”.