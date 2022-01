Pietra Ligure, mister Mario Pisano sportivo: “Marco Luciani e l’Alassio non meritano queste situazioni”

Il Pietra Ligure ha surclassato l’Alassio come prevedibile. Contro una squadra ridotta ai minimi termini i biancazzurri hanno fatto il loro dovere infliggendo un eloquente 8 a 0.

“Non abbiamo preso sotto gamba la partita – commenta Mario Pisano – i ragazzi sono stati davvero bravi dal punto di vista mentale. In questa partita è andato tutto liscio e non sempre è così. Sono match nei quali è possibile mettersi nei guai”.

Oggi sono state giocate soltanto due partite del girone “A” di Eccellenza. Nell’altro incontro, la Cairese ha ritrovato il primo posto in classifica superando 3 a 0 l’Ospedaletti. Sul campionato intermittente, Mario Pisano commenta: “Non so che senso possa avere andare avanti così. Lo scorso anno, senza vaccini, nei giorni in cui piangevamo la scomparsa di un nostro dirigente per Covid c’era chi mi chiedeva pareri e speranze per la ripresa dei campionati: mi aspetto dunque di tutto. Se fossi in chi decide qualche riflessione in più la farei”.