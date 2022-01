Pietra Ligure, chiusura passaggio a livello: torna in via provvisoria il doppio senso sul lungomare

Pietra Ligure. “Come comunicato alla cittadinanza e nei giorni precedenti alle attività produttive pietresi, da lunedì 24 gennaio a martedì 8 febbraio, RFI interverrà con lavori urgenti e inderogabili di messa in sicurezza della linea ferroviaria sul passaggio a livello che interessa via Don G.B. Bado (lungomare) e via Suor Maria Rossello, causandone la chiusura, soprattutto notturna, in date e orari ben precisi e prestabiliti”.

Lo dichiara il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che annuncia il piano predisposto dal Comune sull’assetto viario in relazione all’intervento di Ferrovie.

“L’amministrazione comunale ha, per tempo, studiato la soluzione migliore per minimizzare i disagi e, già da alcuni giorni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici necessari per istituire, temporaneamente e limitatamente ai giorni e alle ore in cui il passaggio a livello sarà chiuso al traffico, il doppio senso di circolazione in via Don G. B. Bado, ovvero sul tratto di passeggiata” conclude il primo cittadino pietrese, che ha firmato l’ordinanza sulla nuova viabilità conseguente i lavori.

La chiusura avverrà nei giorni a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio.

Ecco le date e gli orari di chiusura del passaggio a livello: dalle ore 22 alle 6 delle notti 24/25- 25/26 – 26/27 – 27/28 -28/29 – 31/1 – 01/02 – 02/03 – 03/04 – 07/08. In questo periodo non sarà disponibile né il passaggio veicolare, né quello pedonale.

Inoltre, dalle ore 6 del 27 gennaio e dalle 22 del 28 gennaio sarà sempre vietato il transito veicolare, ma sarà consentito quello pedonale.