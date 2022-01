Peste suina, per gli allevatori piano-ristori e aiuti fiscali: “Grave danno con anticipo macellazione”

Liguria. La peste suina incide sul settore zootecnico e gli allevamenti, ecco così la procedura anticipata delle macellazioni.

Sarebbero circa 400 i capi di bestiame d’allevamento da macellare in anticipo per ridurre il rischio di diffusione della peste suina che ha colpito la zona tra Liguria e Piemonte. La misura è prevista dalla bozza dell’ordinanza che la Regione pubblicherà domani (mercoledì 19 gennaio) a integrazione delle rigide disposizioni del Governo che di fatto mettono in lockdown per sei mesi i boschi dell’entroterra.

Uno dei punti del provvedimento che firmerà a breve il presidente Giovanni Toti dovrebbe essere la macellazione obbligatoria per tutti gli allevamenti commerciali compresi nella “zona rossa”. Oggi il governatore ne ha parlato in un’informativa al Consiglio regionale: “La carne suina ovviamente non è un mercato dominante in Liguria, come è noto non vi sono allevamenti intensivi”. Ma i pochi allevamenti presenti dovranno essere “abbattuti e indennizzati”, ha spiegato Toti.

Si tratterebbe di 300-400 maiali la cui carne potrebbe essere venduta solo all’interno della zona infetta: un’ulteriore restrizione che metterebbe in ginocchio le aziende agricole dell’entroterra, per le quali l’unica speranza di sopravvivere sarebbe rappresentata da sostanziosi ristori. “Gli animali sarebbero stati comunque destinati alla macellazione – osserva Roberto Moschi, direttore del dipartimento di veterinaria di Alisa – e per fortuna l’inverno è il periodo giusto per farlo”.

Per gli allevatori, dunque, si prospetta un cambio di programma a dir poco mal digerito: “I nostri animali sono sempre stati abituati a girare liberi nel bosco, ora ci è stato ordinato di chiuderli e recintarli. Se avessero evitato che i cinghiali mangiassero la spazzatura, se lo Stato avesse contenuto i propri animali selvatici oggi non saremmo in questa situazione e potremmo vendere carne di grande qualità”.

Dal punto di vista degli allevatori, infatti, l’eventuale anticipo sarebbe un grave danno: dopo la macellazione la carne va venduta entro dieci giorni perché non si può frollare. E per questo che si attendono gli auspicati ristori sulla base delle conseguenze economiche provocate dalla peste suina e dalle misure di contenimento.

A livello di aziende operative nel settore, per il savonese interessate soprattutto la zone interne del levante savonese e del Sassellese.

Per ora in Liguria sono sempre tre i casi accertati su altrettante carcasse di cinghiali analizzate, due a Ronco Scrivia e una a Isola del Cantone, nessun caso nel savonese.

Nelle prossime settimane proseguirà il monitoraggio nei boschi, poi, in base ai risultati, la Regione formulerà al ministero della Salute e a quello delle Politiche agricole una proposta per rimodulare l’ordinanza ed eventualmente circoscrivere (oppure ampliare) la zona di applicazione delle restrizioni.

Nel frattempo è allo studio il piano di abbattimenti selettivi che riguarderà una parte della popolazione di cinghiali della “zona rossa”, stimata tra i 16 e i 20mila esemplari.

E si intensifica in queste ore la task force della Regione Liguria: confronto, innanzitutto, con la Regione Piemonte tramite le interlocuzioni del vice presidente Alessandro Piana e dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa sul piano dell’agroalimentare e degli allevamenti per definire una strategia condivisa degli interventi emergenziali atti a supportare le imprese del settore che operano nei territori da monitorare, evitando sperequazioni tra areali vicini.

“Ho richiesto l’inserimento dell’ordine del giorno sulla peste suina africana – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – nella Commissione Politiche Agricole di domani, mercoledì 19 gennaio, d’intesa con il coordinatore della Commissione Politiche Agricole Federico Caner per attivare a livello nazionale adeguati ristori”.

“Una delle prime richieste che le Regioni interessate rivolgeranno al Governo riguarderà la sospensione delle cartelle esattoriali e il posticipo del versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese soggette alle restrizioni”.

“Siamo in costante contatto con le associazioni di categoria per definire le linee prioritarie e stiamo lavorando sui possibili assi da accendere a livello regionale tramite il Programma di Sviluppo Rurale, ad esempio indennità per l’acquisto di foraggi e mangimi per chi si vedrà limitare l’accesso ai pascoli. Abbiamo bisogno di dare delle risposte concrete quanto prima ad un settore già messo a dura prova dal Covid-19, che si stava da pochi mesi risollevando” conclude Piana.

Il Consiglio regionale ha intanto approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a sollecitare il Governo a prevedere ristori per le aziende zootecniche, agricole, forestali e turistiche danneggiate dalla peste suina; a contenere la diffusione del virus; a potenziare le strutture di sanità animale, di igiene degli allevamenti e il servizio di vigilanza e fitosanitario regionale.

Il documento, infine, impegna la giunta a organizzare una campagna di informazione sulla peste suina e a valutare se avvalersi di volontari messi a disposizione dalle associazioni, anche venatorie, alla luce della loro conoscenza del territorio.