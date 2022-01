Peste suina: dalla mobilitazione outdoor, ai controlli nei boschi fino alla petizione contro gli abbattimenti

Liguria. Costruire una grande rete di volontari composta dalle centinaia di persone che ogni giorno attraversano in nostri boschi per fare sport, per passione e tempo libero finalizzata a tenere sotto controllo e mettere in sicurezza il territorio oggi alle prese con la peste suina.

Questa è la proposta che arriva dal mondo dell’outdoor ligure, di fatto messo in lockdown totale dai divieti imposti dal governo per quanto riguarda la circolazione di boschi, sentieri e monti: “Chi vive il territorio grazie alle proprie passioni come ciclismo, trekking, trail building, è una realtà che conta centinaia e centinaia di persone, un vero e proprio “esercito” che può dimostrare un grande impegno sociale, volontario ed interessato alla sola salvaguardia del territorio. E chi meglio degli appassionati di “outdoor” che conoscono il territorio anche negli angoli più sperduti può dare un contributo fondamentale per monitorare, mappare e coadiuvare le istituzioni nella lotta alla “peste suina?”.

A mettere nero su bianco la proposta Lorenzo Baglietto e Giorgio Romagnoli presidenti rispettivamente dell’associazione sportiva dilettantistica Fiftyeight Bike Team e del Monte Fasce Bike Group, che lanciano il nome degli “Angeli dei Boschi“, con l’evidente richiamo alla grande ondata di volontariato che negli anni ha permesso a Genova e ai genovesi di uscire in piedi dalle peggiori catastrofi naturali, come le alluvioni.

E visto che questa pesta suina non sembra promettere bene, meglio portarsi avanti, mettendo in campo tutte le risorse possibili: “Ogni settimana percorriamo, per pura passione, centinaia di chilometri quadrati -hanno dichiarato – che potrebbero essere trasformati dalle Istituzioni in attività di controllo e prevenzione, solamente coordinando e raccogliendo i dati. Dei veri e propri “Angeli dei Boschi” per segnalare carcasse di animali morti, branchi di cinghiali in movimento da una zona all’altra, prevenzione antincendio e perché no anche altre forme di illegalità come ad esempio la vergognosamente diffusa attività di discarica abusiva“.

La proposta è diventata una lettera appello alle istituzioni cittadine e regionali per poter organizzare, su base volontaria, una vera e propria rete di osservatori, sfruttando le naturali inclinazioni delle persone e senza chiudere i boschi a chi li frequenta ogni giorno: “Un aiuto prezioso che siamo pronti ad offrire. Sensibilizzando il senso civico di ognuno di noi, boschi, prati e spiagge diventerebbero davvero parte integrante del nostro quotidiano – concludono – Inoltre riconoscere ad un cittadino il ruolo di coadiuvante alla salvaguardia del territorio sarebbe un grande gesto amministrativo. Lavoriamo tutti insieme. Noi siamo pronti.”

Intanto proseguono le battute di caccia alla ricerca di carcasse di cinghiale. Al momento, la zona rossa, sembra essere confinata dal triangolo della rete autostradale, tra la A26, la A7 e la bretella che le unisce all’altezza di Novi. “Una sorta di recinto artificiale, è normale che i cinghiali così come altre bestie non attraversino l’autostrada, per fortuna” sottolinea Adriano Zanni di Federcaccia.

Particolare attenzione al monitoraggio vicino ai rivi e alle pozze d’acqua: “E’ lì che si trovano purtroppo le carcasse di cinghiali morti di peste suina – racconta Nicolò Casareto, uno dei cacciatori – il virus provoca, tra le altre cose, delle forti emorragie che portano il cinghiale malato a cercare acqua da bere, ed è vicino al ruscello o alla pozzanghera che poi esalano l’ultimo respiro”.

L’auspicio è quello di non trovare carcasse di cinghiali. Ma se così non fosse la prassi indica ai cacciatori di avvertire la Asl di riferimento e di attendere che arrivi per prelevare i cinghiali morti. Sul territorio ligure per ora sono state trovate soltanto 7 carcasse positive e tutte nella stessa zona. In Valbisagno e Valle Stura, ad esempio, due cinghiali morti non erano stati uccisi dal virus della peste suina.

Esiste una statistica secondo cui per ogni carcassa che si trova ce ne sono almeno altre 10 nascoste. Questo dà la misura di quanto sia abnorme il lavoro affidato alle squadre di volontari, quasi tutti cacciatori appunto, coadiuvati in alcuni casi da guardie zoofile, carabinieri forestali e veterinari. Ma se immaginiamo di guardare i boschi della zona rossa dall’alto, le risorse umane per questo monitoraggio sono davvero risicate.

Per questo Adriano Zanni di Federcaccia lancia un appello: “Sarebbe importante che anche altri soggetti, altre realtà che vivono la natura, oltre ai cacciatori, si facessero avanti per dare una mano l’importante è che avvenga sotto un’unica regia, ma noi non vogliamo l’esclusiva delle battute, sportivi, escursionisti, anche animalisti, se volete fatevi avanti, questo problema riguarda tutti”.

E sulla peste suina è in corso un’altra mobilitazione: sono oltre 33mila, precisamente 33.644, infatti, le firme per la petizione online aperta dalle associazioni animaliste che si sono unite per salvare cinghiali e suini dall’abbattimento, con lo scopo, sottolineano, di “chiedere la revoca dell’ordinanza che li condanna a morte”.

Infatti, come spiegano: “L’opinione pubblica si è rivelata molto scossa e turbata da questo annuncio di imminente abbattimento di numerosi cinghiali e suini, che avrebbe riguardato addirittura anche gli animali dei rifugi e quelli adottati dai cittadini. Numerose le proteste e i ricorsi, oltre alla petizione che riportiamo”.

Il testo della petizione

“I cittadini e i rifugi dovrebbero consegnare gli animali che amano e che hanno salvato dal mattatoio, per farli uccidere? Il ministro Speranza e i presidenti delle regioni che hanno emesso simili ordinanze, sanno che i suini sono come i cani? Sanno che chi li ha adottati come animali da compagnia, li ama come figli? Sanno che il maiale è sensibile, intelligente, affettuoso? Sanno che tutto il male fatto a queste creature è quanto di più orrendo l’essere umano stia facendo? Gli animali dei rifugi possono essere difesi, ma tanti altri continuano a essere uccisi come se nulla fosse! Cinghiali abbattuti dai cacciatori, suini rinchiusi negli allevamenti per poi andare a morire massacrati in un mattatoio. E ora si vuole fare una mattanza di questi animali per scongiurare il rischio che la peste suina arrivi fin dentro gli allevamenti, uccidendo creature imprigionate che sono destinate al mattatoio! Ma gli animali non sono oggetti, sono esseri senzienti e sarebbe ora di considerarli come tali, riconoscendogli il diritto di vivere! Con queste ordinanze non si ha rispetto né per gli animali, né per i cittadini che li amano, né per il pianeta stesso. Invitiamo queste persone a smettere di considerare i suini come animali di nessuna importanza, animali da reddito, animali da macello! E ad avere rispetto per le persone che li amano. Chiediamo che queste ordinanze vengano ritirate, e riteniamo ingiusto e un abuso d’ufficio ordinare la soppressione degli animali dei cittadini e dei rifugi. Come del resto è sempre stato un abuso anche imprigionare creature per poi ucciderle nei macelli. Piuttosto, che chiudano i mattatoi! Per arginare i vari virus e le varie zoonosi l’unico modo è chiudere i mattatoi e smettere di sfruttare e uccidere gli animali e il pianeta stesso.”

È stata inviata anche una pec al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente, e ai Presidenti e Vice Presidenti della Regione Liguria e Piemonte, proponendo soluzioni alternative all’abbattimento di massa e chiedendo un confronto con le associazioni animaliste, affinché possa esserci l’auspicabile dibattito volto a trovare la soluzione migliore.

Anche se in realtà, come riportato anche nella petizione, la vera soluzione a tutti i virus e le pandemie sarebbe chiudere i mattatoi e smettere di massacrare creature e di distruggere in tal modo il pianeta stesso. E i cittadini lo sanno! Ad oggi infatti, in pochissimi giorni, più di 33.000 firme di liberi cittadini firmatari della petizione online: https://chng.it/Jr6sDXTs.