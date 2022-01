Peste suina africana, l’Ambito territoriale: “A breve la Regione ufficializzerà il divieto di caccia”

Liguria. “In merito ai casi di peste suina africana riscontrati dagli organi competenti a seguito dei ritrovamento di alcuni cinghiali morti nel territorio di alcuni comuni della Liguria e del Piemonte, si comunica che la Regione Liguria, di concerto con i ministeri interessati, formalizzerà quanto prima il divieto di caccia a tutte le specie e di altre attività su campo, così come previsto dai protocolli vigenti in un’area in via di completa definizione”. Lo rende noto l’Ambito Territoriale di Caccia di Genova 1.

Il territorio in cui l’attività venatoria, come detto, è ancora in via di definizione, ma dovrebbe comprendere almeno il territorio dei Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto, Genova, Isola del Cantone Masone, Mele, Mignanego, Roncoscrivia, Rossiglione, Sant’olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto. I cacciatori dei comuni savonesi al confine col territorio ligure, quindi, potrebbero non avere più la possibilità di “sconfinare” nella vicina provincia di Genova.

“Il divieto di caccia e di altre attività su campo, fonti di disturbo per la fauna selvatica, è finalizzato a cercare di evitare la dispersione di eventuali altri cinghiali infetti nei territori limitrofi a quello interessato e quindi a contenere l’espandersi dell’epidemia – aggiungono dall’Atc – Non potendo al momento conoscere data e orario dell’entrata in vigore del divieto si raccomanda a tutti i cacciatori di non esercitare l’attività venatoria in quei comuni fin dalla giornata di sabato 8 gennaio”.

“Al fine di contribuire al monitoraggio di tale epidemia si invita chiunque rinvenga, sull’intero territorio dell’Atc, una carcassa di cinghiale a non manipolarla e a segnalare tempestivamente il fatto agli organi competenti”.