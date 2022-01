Peste suina, 20mila cinghiali nel piano di abbattimenti: verifiche per restringere i divieti

Liguria. Sarebbero almeno 20 mila i cinghiali oggetto di una corposa campagna di abbattimento selettivo che Regione Liguria potrebbe predisporre già nelle prossime settimane nel tentativo di contenere ed eliminare il contagio di peste suina che in questi giorni sta tenendo con il fiato sospeso il settore degli allevamenti e dell’outdoor.

Così l’assessore regionale Alessandro Piana insieme al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito della prima riunione della task force aperta questa mattina per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione di questo virus, alla presenza alla presenza degli uffici regionali, dell’Istituto Zooprofilattico, dei Servizi Veterinari di Asl 2 e Asl 3, dei Carabinieri Forestali, di Anci Liguria, degli Ambiti Territoriali di Caccia di Genova e Savona.

La riunione operativa ha evidenziato la fase di intervento per il tracciamento della peste suina.

Abbattimenti ma non solo: entro un mese, insieme al piano di abbattimenti selettivi, sarà verificato il perimetro dell’area interessata, per capire se eventualmente possa essere ristretta o riformulata in qualche modo. Questo, per restringere i divieti e limitare le conseguenze per le zone dell’entroterra ligure e savonese.

“Gli abbattimenti potrebbero iniziare da 10 o 15 comuni maggiormente coinvolti – ha sottolineato Piana – sicuramente non partiremo dalle zone urbane. Saranno predisposte squadre apposite: si partirà da una zona più larga per poi stringere in quello che sarà valutato essere il nucleo del focolaio” ha detto l’assessore regionale.

In tutta la regione la popolazione stimata di cinghiali arriva ad 80mila esemplari, a cui vanno aggiunte le migliaia piemontesi”.

Nel frattempo, entro le prossime 36 ore, quindi o mercoledì o giovedì, Regione Liguria produrrà una sorta di vademecum interpretativo delle restrizioni attivate dal ministero, per chiarire a cittadini e Comuni come comportarsi soprattutto nelle varie aree comprese dall’ordinanza ministeriale: “L’idea è quella di poter verificare e sbloccare l’accesso ai parchi urbani – ha sottolineato Toti – che sono recintati, mentre quelli non recintati probabilmente resteranno compresi nei divieti”.

IL PUNTO SULLA SITUAZIONE:



“Ringrazio tutti coloro che, sin da subito, si sono resi disponibili a partecipare attivamente a questo importante lavoro, rimboccandosi le maniche e proponendo soluzioni” ha aggiunto ancora Piana.

“Dobbiamo attivarci subito per far sì che i nostri boschi non diventino fulcro di una pandemia che porterebbe allo sterminio di migliaia di animali e bisogna farlo in fretta, così da non creare ulteriori danni a chi, in questo periodo, dovrà subire decisioni preventive” ha concluso l’assessore regionale.

Infine il capitolo dei ristori per le attività colpite dalle restrizioni: Regione Liguria, insieme alle Camere di Commercio, sono già al lavoro per studiare come perimetrare l’area dei risarcimenti e come trovare delle eventuali deroghe: “Abbiamo chiesto ai ministri di pensare una serie di compensazioni economiche per le persone e le attività che subiranno i divieti e su come trovare i meccanismi per le deroghe”.

“La speranza è che il focolaio sia circoscritto prima possibile, in questo modo avremo il quadro completo e dettagliato della situazione entro un mese per pianificare le azioni di sostegno” ha concluso Toti.