Pallacanestro Alassio, con la festa di fine anno ecco il bilancio di inizio stagione

Alassio. Questo inizio di stagione per la Pallacanestro Alassio, nonostante le diverse limitazioni dovute alla pandemia, è stato molto positivo sia nei numeri che nei risultati di squadra.

La partecipazione alla Festa di fine 2021 è la testimonianza dell’entusiasmo per la palla a spicchi nella città del Muretto: durata quattro giorni, iniziata lunedì con gli AQUILOTTI (nati nel 2011-12), proseguita martedì con gli SCOIATTOLI-LIBELLULE (2013-14), continuata mercoledì con ESORDIENTI-UNDER 13 (2009-10) al Don Bosco, UNDER 14-15 (2007-08) al palazzetto, il gruppo di ORTOVERO e conclusa oggi con i PULCINI-PAPERINE (2015-16-17) e UNDER 17-19 e Senior: “Per rispettare i protocolli non abbiamo fatto la Festa in un unico giorno ma abbiamo replicato quella dello scorso anno con una bellissima partecipazione di tutti i gruppi. Siamo contentissimi e ringraziamo le famiglie, i giocatori e le giocatrici per la fiducia approfittandone per augurare buone feste a tutti con la speranza che il 2022 porti maggiore serenità”.

Tracciando un primo bilancio dei campionati che vedono coinvolti i ragazzi alassini innanzitutto è da sottolineare il bel rapporto con New Basket Abc Ponente dove si collabora con le società del comprensorio ingauno, Albenga e Ceriale, per ciò che riguarda le compagini dei più grandi.

E’ tornata la prima squadra Senior che disputa, per la prima volta, il difficile campionato di Serie D e l’Under 19 Gold sta andando molto bene in un torneo difficile e impegnativo occupando le posizioni di vertice.

In totale collaborazione con New Basket Abc Ponente viene svolta l’Under 17 dove nel maschile sono state poche le occasioni per aver avuto il roster al completo ma dove nelle altre partite si sono affrontati sempre match equilibrati e formativi nel difficile torneo Gold; nel femminile le ragazze del 2005-07-07 ad ora si viaggiano con sole vittorie in un campionato ampio dove saranno diverse le partite da recuperare.

L’Under 15 di fatto sta disputando un campionato un campionato Gold e ha un bilancio di due vittorie e tre sconfitte ma lo Staff è molto contento della crescita dei ragazzi mentre l’Under 14 è ad ora imbattuta con quattro vittorie e nessuna sconfitta.

L’Under 13 ha iniziato molto bene il campionato mentre l’Under 13 femminile ha iniziato i tornei che il prossimo anno porteranno alla disputa del campionato riservato alle nate nel 2009-10-11.

Il Minibasket, nelle varie categorie, ha già svolto diverse amichevoli e tornei con gli Esordienti (nati nel 2010-11) che hanno iniziato con un successo il loro campionato mentre Aquilotti e Scoiattoli inizieranno a breve.

“Siamo ben consci che l’inizio del 2022 non sarà facile a causa della pandemia ma ci auguriamo che questa sia la parte finale di questo brutto periodo. Come Pallacanestro Alassio siamo orgogliosi di non aver mai smesso di svolgere attività, sia quest’anno che lo scorso: all’aperto o al chiuso troviamo che sia di fondamentale importanza l’attività sportiva e soprattutto il gioco di squadra in un’epoca dove il rischio, per le giovani leve, sia quello di perdere la voglia di aggregazione e socialità. L’Obiettivo sarà proprio quello di continuare a svolgere attività in sicurezza permettendo a tutti quelli che lo desiderano di giocare a Pallacanestro”.