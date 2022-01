Ospedale di Cairo, i sindaci: “Nessun riferimento politico di parte, sconfortati dalla mancanza di dialogo”

Cairo Montenotte. Un incontro per presentare le “legittime richieste di chiarimenti” e per ricevere “risposte argomentate e soluzioni da far conoscere alla popolazione valbormidese”. E’ questa la “reiterata richiesta” che i sindaci, gli amministratori, il comitato sanitario locale ed i rappresentanti dei sindacati che il 5 gennaio hanno partecipato ad una riunione a tema sanitario rivolgono al presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti.

La riunione era priva di “riferimenti politici di parte: i presenti si sono fatti carico delle legittime richieste di chiarimenti rivolte al presidente regionale nella sua veste di assessore alla sanità”. E aggiungono: “Non ci sembra assolutamente il caso che si cerchi di cavalcare politicamente questa istanza di chiarezza a cui le amministrazioni presenti e passate non hanno finora dato concretezza con un susseguirsi di smantellamenti e hanno così contribuito a depotenziare l’ospedale San Giuseppe”.

“L’ospedale di Cairo Montenotte, è opportuno sottolinearlo, non è solo di Cairo ma è l’ospedale di zona che è a servizio di tutti i paesi della Valle Bormida, compresi quelli più disagiati perché lontani dalla sede di Cairo: strade ed autostrade con il loro dissesto e le condizioni meteorologiche montane contribuiscono al disagio nel collegamento con gli altri ospedali più vicini di Savona e Pietra Ligure”.

Amministratori, rappresentanti dei cittadini e sindacati ribadiscono: “I cittadini chiedono risposte che avrebbero già dovuto arrivare direttamente dalle istituzioni e non mediate da personaggi che ormai tutti conoscono, usi a frammentare politicamente anziché costruire un consenso condiviso con tutte le amministrazioni comunali. Una risposta sarebbe già dovuta arrivare lo scorso autunno 2021: molti tra i sindaci e lo stesso presidente di distretto sono sconfortati dalla mancanza di dialogo e di risposte adeguate”.

“È da sottolineare l’urgenza di risposte chiare e dirette e non fraintendibili da parte del presidente Toti al documento unitario anche in relazione alle novità nel PNRR: nuovi e importanti fondi che interessano le aree disagiate ed il loro futuro”.