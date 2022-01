Ospedale di Albenga, Alassio chiama a raccolta i sindaci per confrontarsi sulla sanità del territorio

Alassio. In presenza o da remoto, tutti i sindaci del territorio sono stati invitati a manifestare la loro disponibilità per indire una riunione nella quale confrontarsi con il presidente della Commissione Regionale Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto circa le prospettive del futuro dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga e della sanità dell’intero territorio.

Marco Melgrati, sindaco di Alassio, da sempre sensibile attento alla politica sanitaria del territorio, ha fatto partire nel pomeriggio di ieri una lettera ai sindaci di Albenga, Andora, Arnasco, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello.

“Attendo con urgenza una vostra disponibilità – scrive Melgrati – per chiedere al Dott. Brunello Brunetto una data utile per questa riunione” e, aggiunge “quanto abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo in questi ultimi due anni, deve fungere da lezione. Non possiamo sguarnire i territori di una adeguata assistenza sanitaria pubblica. Strutture con il Santa Maria della Misericordia, non possono e non devono diventare cattedrali nel deserto”.