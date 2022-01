Ospedale Cairo, Toti convoca sindacati e sindaci. Pasa (Cgil): “Ora risposte concrete: più investimenti e riattivazione dei servizi”

Valbormida. Si terrà lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 il tavolo di confronto tra il governatore ligure e assessore alla Sanità Giovanni Toti, i sindaci della Valbormida e i sindacati in merito al futuro dell’ospedale di Cairo Montenotte.

All’incontro parteciperanno i sindacati Cgil Cisl e Uil, 19 sindaci della Valbormida e il comitato sanità.

“Non deve essere un ulteriore incontro interlocutorio ma dopo mesi di richieste e mancate risposte pretendiamo risposte concrete alle tante domande che poniamo da tempo: piu Investimenti in sanità pubblica, più investimenti socio sanitario, ripristino servizi chiusi pre Covid, ripristino ppi a 24 e non solo 12. È da giugno che 40 mila abitanti non ricevono notizie da Regione, ora anche i sindaci devono perseguire e pretendere risposte perché non c’è tempo da perdere, si può mettere in sicurezza i cittadini rispetto alla quarta ondata di Covid ma potenziare e riattivare serivizi”, ha detto il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa commentando la notizia.