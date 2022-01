Orco Feglino, distrutto dalle fiamme il tetto di un’abitazione

Orco Feglino. Intervento dei Vigili del fuoco per un tetto a fuoco, ad Orco Feglino. L’incendio pare sia divampato dal camino di una casa, non lontana dal campo sportivo, ma per fortuna non si registrano feriti nè intossicati.

Massiccio il dispiegamento di mezzi e uomini per domare le fiamme: sul posto stanno ancora operando le squadre di Savona e Albenga, oltre ai volontari Aib e Protezione civile.

L’allarme è partito in serata e grazie ai soccorsi tempestivi il rogo non si è propagato alle abitazioni vicine.