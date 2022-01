Obbligo vaccinale, sono 95 mila gli over 50 liguri che ancora non hanno ricevuto alcuna dose

Liguria. Obbligo vaccinale per gli over 50, è questa la decisione presa ieri dal governo che ha varato il nuovo decreto Covid. Una misura che nella nostra regione va ad interessare 95 mila liguri che non si sono ancora vaccinati e dovranno presto mettersi in regola per non incorrere in sanzioni.

Il dato arriva dalle tabelle ministeriali, aggiornate quotidianamente con i flussi di dati forniti da Regione e Protezione civile, che mettono in relazione il totale della popolazione divisa nelle varie fasce d’età, con la relativa ripartizione tra prime seconde dosi, dosi booster e non vaccinati.

La fascia di età tra i 50 e i 59 anni vede ancora 42 mila persone non vaccinate su un totale di 258 mila persone (la fascia più ampio della regione), vale a dire circa il 16% di questa categoria. Sono circa 216 mila le persone con due dose (84%) e 96 mila già con il booster (37%).

Numeri più contenuti per la fascia successiva, vale a dire per quella dai 60 ai 69 anni: su un totale 207 mila persone sono quasi 28 mila quelle senza nessuna dose di vaccino, cioè il 14%. Con le due dosi abbiamo 179 mila persone (86%) e 90 mila quelle con la terza dose (43%).

Tra i 70 e i 79 anni, invece, le persone ancora rimaste fuori dal circuito vaccinale sono poco più di 18 mila su un totale di 182 mila, con una percentuale del 10% di mancanti all’appello. Con le due dosi sono 164 mila persone (90%) e più di 11 mila con il booster effettuato (60%).

Infine per la fascia dagli 80 in sù, che comprende un totale di 156 mila liguri, solo 6.353 persone sono ancora senza nessuna dose di vaccino, vale a dire meno del 5%. Con due dosi abbiamo quasi 149 mila persone (95%) e con la terza dose 109 mila anziani, cioè il 70% del totale di questa fascia.

In tutto, compresi nell’obbligo vaccinale ci sono circa quindi 805 mila liguri (oltre la metà del popolazione totale composta da 1,55 milioni di persone) e ad oggi i 95 mila senza vaccino compongono circa l’11% del totale.

Per la cronaca, come si evince dal report del governo aggiornato giornalmente, la fascia d’età con più non vaccinati è quella tra i 40 e i 49 anni: su 205 mila persone oltre 40 mila non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, vale a dire il circa il 20%, ovvero una persona su 5. Questa è infatti la fascia di adulti (quindi under 18 esclusi) dove si contano più non vaccinati in percentuale. Per loro l’obbligo non è previsto, ma la loro fascia di rischio è molto bassa in confronto alle fasce più anziane: secondo il report Epicentro dello scorso ottobre, infatti, in Italia l’età media dei decessi è stata di 85, e dei pazienti morti circa il 67% presentava più patologie pregresse.