Obbligo Green pass negli uffici di polizia: serve per richiedere il passaporto, non per presentare denuncia

Savona. Da martedì 1° febbraio via alle nuove restrizioni imposte dal dpcm del 21 gennaio che prevedono l’obbligo del green pass anche per accedere a negozi e servizi (QUI l’elenco delle attività esenti). Il certificato verde servirà anche per entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza, ma non in ogni circostanza.

Vediamo, nel dettaglio, quando sarà necessario o meno la presentazione del green pass base per accedere agli Uffici della Questura di Savona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio.

SETTORE POLIZIA GIUDIZIARIA

Sarà consentito l’accesso agli uffici della Polizia di Stato anche a coloro che sono sprovvisti di green pass base: a titolo esemplificativo persone tratte in arresto ovvero sottoposte ad altre misure restrittive e/o limitative della libertà personale; persone che devono sporgere denuncia o querela; persone che vengono convocate per indagini o notifiche od informazioni di polizia giudiziaria etc.

SETTORE POLIZIA DI SICUREZZA

Sarà consentito l’accesso agli uffici della Polizia di Stato anche a coloro che sono sprovvisti di green pass base: presentazione esposti ovvero richieste di ammonimento; istruttorie relative alla bonaria composizione dei privati dissidi, alla irrogazione di misure di prevenzione, alle informazioni di polizia etc.

SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA

Per le pratiche riguardanti le autorizzazioni di Polizia, quali a titolo esemplificativo passaporti, porto di armi, guardie particolari giurate, licenze di polizia etc.) i cittadini interessati dovranno essere in possesso di green pass base. Si ricorda che, per fissare un appuntamento per il rilascio del passaporto italiano, occorre eseguire la procedura tramite il portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

SETTORE IMMIGRAZIONE

Per i cittadini stranieri, soggetti a procedure di espulsione e/o respingimento, a vario titolo, non è necessario il possesso del green pass. I cittadini che richiedono la c.d. protezione internazionale dovranno di norma essere muniti di green pass base, fatte salve quelle situazioni in cui oggettivamente il richiedente asilo è impossibilitato ad ottenerlo; parimenti, è necessario il possesso del green pass base anche per la presentazione allo sportello, laddove richiesto dalla norma, di tutte le pratiche amministrative inerenti i titoli di soggiorno.