Nuovo incontro sull’ospedale di Cairo, Pasa (Cgil): “Un moderno sistema socio-sanitario, confronto con la Regione sul Pnrr”

Cairo Montenotte. Sabato 5 febbraio, alle ore 9, a Plodio, presso i locali del centro sportivo “Ferrando” in località Piani, si terrà un incontro a cui sono invitati tutti i sindaci e i capigruppo di minoranza della Valle Bormida insieme a rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Comitato sanitario locale.

Lo scopo dell’incontro è quello di analizzare da un lato quanto emerso durante l’ultima riunione ufficiale con il presidente Toti, riguardante l’ospedale di Cairo Montenotte, dall’altro di capire, in modo sereno e costruttivo, se tutti siano d’accordo con quanto si prospetta per il futuro sanitario della vallata.

La Cgil savonese vuole portare avanti i contenuti del documento sottoscritto dai sindaci della Valbormida e dal Comitato in cui di chiede più sanità pubblica, più investimenti in personale, risorse nella sanità territoriale e, soprattutto, piena funzionalità dell’ospedale di Cairo con la riapertura da immediato del PPI H24, una seconda automedica e la stessa riapertura delle sale operatorie.

Dunque, un nuovo modello legato allo stesso piano socio-sanitario, richiesto a gran voce e da diverso tempo, con il nosocomio cairese che riprenda il suo vero ruolo ospedaliero.

Il segretario Andrea Pasa sottolinea: “A livello provinciale, su tutti i distretti socio-sanitari, è necessario aprire una discussione seria con la Regione Liguria. Le risorse del Pnrr, che per la sanità ligure sono circa 190 ml di euro, vengono erogati solo se ci sono progetti concreti, strutturati e realizzabili”.

“Quindi sono i progetti e la capacità politico-amministrativa di costruirli che fanno, e potranno fare, la differenza a Cairo come ad Albenga, ad esempio. I comuni e gli enti locali hanno una grande occasione, ma sono preoccupato che siano in grado di farlo, altrimenti non arriverà un solo centesimo…” conclude Pasa.