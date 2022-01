Nuova data per la gara podistica la “Corricelle”: appuntamento sabato 8 gennaio

Celle Ligure. Centro Atletica Celle Ligure e il Comune (ente che patrocina e supporta l’evento) ufficializzano la nuova data per la manifestazione podistica “Corricelle”, giunta alla sua settima edizione. Rinviata lo scorso 8 dicembre a causa delle condizioni meteo fortemente avverse, si svolgerà sabato 8 gennaio 2022.

Verrà proposto il suggestivo percorso all’interno del centro storico e sul lungomare Crocetta/Carlo Russo con percorso di 6 km (anello da 2 km da ripetersi tre volte).

Ritrovo a partire dalle ore 9.30 in prossimità del molo/pennello su Lungomare Crocetta. Orario di partenza fissato per le ore 12 per l’evento principale, che sarà preceduto da una sessione riservata alle gare promozionali e giovanili meglio dettagliate qui di seguito: alle 10.30 gara promozionale e scolastica (percorsi ridotti rispettivamente di 600 e 1200 metri per le fasce d’età 6-10 anni e 12-13 anni) e alle 11.10 gara sui 2 km (Cadetti/e) e sui 4 km (Allievi/e)

“Quest’anno si è optato per non proporre la prova “non competitiva” aperta a tutti, come pure è stata annullata la passeggiata guidata nell’entroterra di Celle Ligure: eventi sicuramente suggestivi ma che sarebbero risultati molto complicati da gestire in modalità Covid-19”, spiegano dall’organizzazione.

L’evento è patrocinato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e valido anche per i calendari podistici regionali di UISP e CSI.