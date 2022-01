Molestano i passanti con una bottiglia di vetro: i carabinieri arrestano due persone

Albenga. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Albenga questa mattina, nel centro storico, hanno arrestato due extracomunitari nord-africani di 30 e 39 anni, irregolari sul territorio nazionale, poiché dopo essere stati sorpresi a molestare alcuni passanti armati di una bottiglia in vetro, in evidente stato di ubriachezza, alla vista dei militari hanno tentato di allontanarsi, rifiutando, una volta bloccati, di esibire i documenti per l’identificazione.

I due individui, in seguito, hanno aggredito i militi con calci e pugni mentre i carabinieri cercavano di accompagnarli presso gli uffici del comando per l’identificazione, con l’auto di servizio (danneggiata dai due extracomunitari).

I due nord-africani, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati ristretti temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia ingauna a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Savona, che avverrà nella mattinata di domani, mercoledì 5 gennaio. Entrambi gli arrestati sono pluripregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio.