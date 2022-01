Miraggio Novavax

Gentile Direttore,

scrivo questa mail dopo averne letta una su un’altra testata giornalistica. Ho 50 anni, sospesa dal lavoro e aspetto il Novavax. Come mai nè medici curanti né farmacisti riescono a dare informazioni su questo farmaco che doveva arrivare a gennaio in Italia?

Giornalmente sono alla ricerca febbrile di informazioni ma per ora solo Marche e Lazio lo utilizzeranno dal 15 febbraio. Caso strano, il giorno in cui ricorre l’obbligo per noi over 50.

Non ci vuole una laurea in medicina per capire che la nostra regione deve prima consumare le forniture di Moderna, ma è altamente lesivo che un medicinale approvato dall’UE, che move il Sole e l’altre stelle, oltre che evidentissimi interessi economici, non venga utilizzato per meri giochi politici.

C’è tanta gente come me, non novax ma che per pregresse problematiche di allergie, preferisce aspettare un farmaco che dia maggiore affidamento. Siamo tanti, dicevo. Siamo Liguri. L’ultimo popolo che Roma ha piegato con tanta tanta fatica. Toti e compagnia sono avvisati.

Grazie per la sua attenzione.

Cristina B.