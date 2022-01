Minaccia un esercente con una sedia e lo colpisce al volto per rapinarlo: arrestato dai carabinieri di Albenga

Albenga. Ha minacciato il titolare con una sedia per farsi consegnare l’incasso e poi, mentre stava mettendo le mani sul denaro, lo ha colpito al volto. Infine si è dato alla fuga, ma è stato fermato dai carabinieri. E’ successo ad Albenga.

Ieri un 31enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è entrato all’interno di un kebab di viale Pontelungo gestito da un connazionale. Utilizzando una sedia come “arma”, il 31enne ha minacciato il commerciante intimandogli di consegnarli il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 50 euro, e poi lo ha colpito al volto. A questo punto si è allontanato.

Sul posto, intanto, sono giunti i carabinieri, che hanno prontamente fermato lo straniero, che si era allontanato a piedi ed aveva tentato di evitare l’arresto rifugiandosi in un’altra attività commerciale poco distante.

Il 31enne, già noto ai militari per avere gli obblighi di firma presso il comando stazione nonché per essere stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale lo scorso 4 gennaio dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Albenga, è stato temporaneamente rinchiuso nelle camere di sicurezza su disposizione del Pm di turno. In mattinata si presenterà davanti ai giudici del tribunale di Savona per il processo per direttissima. Deve rispondere delle accuse di rapina e lesioni.