Migranti stanchi e infreddoliti trovati in autostrada a Varazze: erano stipati in un container. Anche due bambini

Varazze. Sono stati trovati questa mattina, poco prima dell’alba, sette migranti, tra cui cinque adulti e due bambini: stavano battendo con forza sulle pareti di un container e urlando per farsi sentire. Erano stati stipati all’interno di un rimorchio. Stanchi e infreddoliti per il lungo viaggio, ma in condizioni discrete di salute, ad accorgersi di loro alcuni clienti del vicino autogrill e fruitori dell’area di servizio a Varazze.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanze e gli agenti della Polizia Stradale per iniziare a indagare sul traffico di esseri umani.

Il container è stato trovato in direzione Arenzano quindi è probabile che il carico arrivasse dalla Francia e non dal porto di Genova, ma tutto è ancora da valutare.

E’ l’ennesima volta nel giro di pochi mesi che vengono trovati migranti su un tratto di autostrada. Nell’ottobre scorso erano stati una trentina a tentare la fuga a piedi dopo essere scesi da un camion.