Liguria. Tra la notte e le prime ore del mattino di domenica una rapida perturbazione lambirà la nostra regione, portando comunque fenomeni scarsi e locali. Inizio di settimana prossima soleggiato e prevalentemente ventoso.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 9 gennaio durante la notte e fino alle prime ore del mattino nuvolosità sparsa sul centro-levante con possibili locali rovesci nelle zone interne, quota neve oltre i 400-600 metri. A seguire rapido esaurimento dei fenomeni con cieli da nuvolosi a poco nuvolosi, bel tempo fin da subito a ponente. Nel corso del pomeriggio soleggiato sull’intera regione, residua e temporanea nuvolosità solo sull’estremo levante.

Venti al mattino tesi con locali rinforzi fino a forti da nord, poi generalmente moderati sempre dai quadranti settentrionali. Mare in mattinata molto mosso al largo e sul levante, dal pomeriggio mosso ovunque. Temperature minime in generale aumento, massime stazionarie od in lieve rialzo: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 11 e 14 gradi; all’interno minime tra -7 e 4 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

Lunedì 10 gennaio avremo una giornata stabile e soleggiata ovunque, da segnalare solamente il passaggio di qualche innocua velatura.

Venti moderati con rinforzi fino a forti dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature in lieve calo.

Martedì 11 gennaio cieli pressoché sereni sull’intera regione.

Temperature massime in leggero aumento. Venti moderati con rinforzi fino a forti dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto-costa, fino a molto mosso al largo.